“Si me dices que Muslera le está haciendo la cama...”: usuarios destrozan al portero uruguayo tras gol contra España / DeFodi Images

Uruguay está enfrentando un complicado presente en el Mundial 2026 durante su encuentro con España, donde se está jugando su permanencia en el certamen que se está desarrollando en Canadá, Estados Unidos y México.

En el minuto 42 del Álex Baena abrió el marcador para la ‘Roja’ tras un grosero error de Fernando Muslera.

Tras el regreso para disputar el segundo tiempo, Marcelo Bielsa decidió reemplazar a Muslera por Sergio Rochet, lo que desencadenó una serie de comentarios en redes sociales.

Los usuarios destrozaron al portero de 40 años y acusaron de perjudicar a la selección, en específico a Marcelo Bielsa.

“Si me decís que Muslera le está haciendo la cama yo te lo creo sin dudas después de ver su mundial”; “Más grande es la cama que le está haciendo Muslera al Loco Bielsa”; “Lo que habrá sido ese vestuario en el ET con Muslera y Bielsa”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

La cama que le están haciendo a Bielsa.



Muslera es un Canon. Valverde no es cama, es que es un cagón. — Messi Ciruja (@EnzoCorbalan7) June 27, 2026

Lo que habrá sido ese vestuario en el ET con Muslera y Bielsa. Sabe que le tendió la cama. — Juan Ibañez (@juanjibanez) June 27, 2026

MAS GRANDE ES LA CAMA QUE LE ESTA HACIENDO MUSLERA A LOCO BIELSA https://t.co/Q6YHg9WuV9 — Fernando Silva ⭐⭐⭐ (@EzequiielSiilva) June 27, 2026

Muslera y la defensa le están haciendo la cama al profe, no tengo otra explicación. — simio promedio (@nomatenalpueblo) June 27, 2026

Le están haciendo la cama a Bielsa. Primero Betancourt jugando hacia el medio, luego Núñez tratando de conectar con un taco cuando había que hacerla fácil y marcar, y finalmente Muslera y sus manos de mantequilla #Uruguay — Hans Castorp (@HansCastorp_) June 27, 2026