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“Si me dices que Muslera le está haciendo la cama...”: usuarios destrozan al portero uruguayo tras gol contra España

El portero de 40 años cometió un grosero error en el gol de Álex Baena.

Nicolás Lara Córdova

“Si me dices que Muslera le está haciendo la cama...”: usuarios destrozan al portero uruguayo tras gol contra España

“Si me dices que Muslera le está haciendo la cama...”: usuarios destrozan al portero uruguayo tras gol contra España / DeFodi Images

Uruguay está enfrentando un complicado presente en el Mundial 2026 durante su encuentro con España, donde se está jugando su permanencia en el certamen que se está desarrollando en Canadá, Estados Unidos y México.

En el minuto 42 del Álex Baena abrió el marcador para la ‘Roja’ tras un grosero error de Fernando Muslera.

Tras el regreso para disputar el segundo tiempo, Marcelo Bielsa decidió reemplazar a Muslera por Sergio Rochet, lo que desencadenó una serie de comentarios en redes sociales.

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Los usuarios destrozaron al portero de 40 años y acusaron de perjudicar a la selección, en específico a Marcelo Bielsa.

“Si me decís que Muslera le está haciendo la cama yo te lo creo sin dudas después de ver su mundial”; “Más grande es la cama que le está haciendo Muslera al Loco Bielsa”; “Lo que habrá sido ese vestuario en el ET con Muslera y Bielsa”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

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