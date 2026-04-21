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Giro en el caso de Charles Aránguiz: la U recibe una señal clave de cara al Clásico Universitario

Según información de ADN Deportes, el “Príncipe” entrenó con normalidad este martes y podría estar presente en el duelo ante la UC.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El próximo sábado 25 de abril se vivirá una nueva edición del Clásico Universitario, a la cual Universidad de Chile no llega en su mejor momento, tras sumar dos partidos consecutivos sin ganar ni anotar goles.

Sin embargo, durante esta semana de preparación, Fernando Gago podría recibir tres grandes noticias respecto a jugadores lesionados que podrían llegar al duelo ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Según información de ADN Deportes, en el entrenamiento de este martes, Charles Aránguiz habría completado la sesión a la par de sus compañeros y estaría listo para regresar a las canchas tras más de un mes.

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El “Príncipe” habría acelerado los tiempos de recuperación de sus molestias en el sóleo de la pierna izquierda, luego de superar por completo el desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho, por lo que su presencia el sábado ante la UC es una opción más que válida para Gago.

Además, tanto Franco Calderón como Marcelo Morales también realizaron la práctica de este martes con total normalidad, luego de haberse perdido el último duelo ante Everton por molestias físicas sufridas la semana pasada.

Por otro lado, quien aún no logra recuperarse es Eduardo Vargas, quien hoy volvió a entrenar de forma diferenciada, aunque será esperado hasta el último momento de cara al Clásico Universitario.

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