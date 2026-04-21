“Ha manifestado su interés en aceptar la oferta”: Leonidas Vial está dispuesto a vender sus acciones de Blanco y Negro a Aníbal Mosa / Agencia Uno

Se viven horas más que movidas en Colo Colo luego que Aníbal Mosa concretara su oferta pública de acciones (OPA) en la cual está dispuesto a invertir 10 millones de dólares para ampliar su participación en Blanco y Negro.

Según información de ADN Deportes, la decisión del mandamás albo radica en el interés del bloque Vial y Ruiz Tagle de vender su participación en el club.

Esta situación ya ha ido avanzando y, según información de Diario Financiero, a través de su sociedad Rentas ST Limitada, el opositor a Aníbal Mosa está dispuesto a dejar Blanco y Negro.

“El oferente (Panitao Limitada, sociedad ligada a Aníbal Mosa) deja constancia de que Rentas ST Limitada ha manifestado su interés en aceptar la oferta a ser presentada por el oferente y vender el total de sus acciones Serie B en la sociedad”, reveló el boletín enviado a la Bolsa de Santiago en que se oficializó la OPA de Mosa.

De hecho, se plantea que Leonidas Vial no solo respalda la posible operación, sino que también estaría dispuesto a “hacer esfuerzos razonables para que otros accionistas acepten también la oferta” del mandamás del “Cacique”.

Si todo esto se concreta en los próximos días, Aníbal Mosa tendrá el control mayoritario del directorio de la sociedad anónima que rige los destinos de Colo Colo.