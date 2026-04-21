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Vacaciones de invierno 2026 para escolares en Chile: estas son las fechas confirmadas del receso en cada región

Revisa acá el calendario completo del receso de invierno para los estudiantes del país.

Sebastián Escares

Vacaciones de invierno 2026 para escolares en Chile: estas son las fechas confirmadas del receso en cada región

Vacaciones de invierno 2026 para escolares en Chile: estas son las fechas confirmadas del receso en cada región / Diego Martin / Agencia Uno

El año escolar 2026 está en pleno desarrollo en el país, por lo que muchos ya anticipan qué harán durante su próximo receso que tendrán gracias a las vacaciones de invierno.

Dicho periodo de tiempo suele ser utilizado por los estudiantes para descansar, realizar panoramas al aire libre o simplemente despejarse de los estudios.

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Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) ya establecieron cuáles serán las fechas de las vacaciones de invierno 2026 en cada región de Chile.

Calendario de vacaciones de invierno 2026 por región

Según lo establecido por el Mineduc, el calendario de vacaciones de invierno para este año es el siguiente:

  • Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá: inician el lunes 13 de julio y terminan el viernes 23 de julio. Por ende, el regreso a las aulas es el lunes 27 de julio.
  • Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos: inician el lunes 22 de junio y terminan el viernes 3 de julio. Por ende, regresan a clases el lunes 6 de julio.
  • Regiones de Antofagasta y Los Lagos: comienzan el lunes 6 de julio y terminan el viernes 17 de julio. El retorno a clases es el lunes 20 de julio.
  • Regiones de Aysén y Magallanes: tendrán tres semanas de descanso. Inician el lunes 29 de junio y terminan el viernes 17 de julio.

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