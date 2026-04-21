Vacaciones de invierno 2026 para escolares en Chile: estas son las fechas confirmadas del receso en cada región / Diego Martin / Agencia Uno

El año escolar 2026 está en pleno desarrollo en el país, por lo que muchos ya anticipan qué harán durante su próximo receso que tendrán gracias a las vacaciones de invierno.

Dicho periodo de tiempo suele ser utilizado por los estudiantes para descansar, realizar panoramas al aire libre o simplemente despejarse de los estudios.

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) ya establecieron cuáles serán las fechas de las vacaciones de invierno 2026 en cada región de Chile.

Calendario de vacaciones de invierno 2026 por región

Según lo establecido por el Mineduc, el calendario de vacaciones de invierno para este año es el siguiente: