Arriendos para estudiantes: esto cuesta vivir cerca de los barrios universitarios de Santiago en 2026

Un estudio reveló cuál es la comuna más económica y la más cara de la capital para arrendar una propiedad pensada en universitarios.

Sebastián Escares

Con el inicio del año académico a la vuelta de la esquina, miles de estudiantes se desplazan hacia la Región Metropolitana, activando con fuerza el mercado inmobiliario.

En este contexto, un reciente informe de Assetplan, operador de departamentos en Chile, analizó los precios de arriendo en las zonas con mayor demanda universitaria, revelando una mediana general de $340.000 mensuales.

El estudio, que comparó el comportamiento del mercado entre enero y febrero de 2025 y 2026, se centró en unidades tipo Estudio y 1 dormitorio 1 baño (1D1B), que son las más buscadas por jóvenes profesionales y universitarios debido a su funcionalidad y ubicación cerca de estaciones de Metro.

Radiografía de precios por comuna

Pese a la alta demanda, desde Assetplan señalan que los precios no han sufrido alzas abruptas, sino que se observa una mayor velocidad en el cierre de contratos.

Según el estudio, la comuna de Estación Central se perfila como la más económica, mientras que Providencia es la comuna con departamentos más costosos. A continuación, el detalle:

Estación Central

Se consolida como la opción más accesible. Un departamento tipo estudio tiene una mediana de $230.000, mientras que las unidades de un dormitorio promedian los $264.000.

Santiago Centro

Es la zona con mayor volumen de oferta y demanda. Aquí, los arriendos para departamentos 1D1B fluctúan entre $320.000 y $360.000, dependiendo del sector y la conectividad.

Ñuñoa

En sectores cercanos a barrios universitarios, los valores suben significativamente, alcanzando una mediana de $480.000 para unidades de un dormitorio.

Providencia

Lidera las tarifas de la capital. En el sector de Los Leones, la mediana de un departamento 1D1B es de $704.000, aunque existen unidades de gama alta que pueden llegar hasta los $900.000.

