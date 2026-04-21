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Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Santiago para este martes 21 de abril en 4 comunas

Revisa acá los horarios y las zonas que se verán afectadas por las interrupciones.

Sebastián Escares

Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Santiago para este martes 21 de abril en 4 comunas

Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Santiago para este martes 21 de abril en 4 comunas / Getty Images

Una nueva interrupción de aguas se vivirá en la región Metropolitana. Aguas Andinas anunció un corte de agua para la tarde de este martes 21 de abril en 4 comunas de la capital.

Los cortes en el servicio se podrían prolongar por hasta 15 horas en algunos sectores. Desde la empresa detallaron que las razones detrás de las interrupciones, se deben a: cambios de válvula, renovación de redes y ampliación de redes.

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Cabe señalar que las interrupciones del servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectadas por cortes de agua este martes 21 de abril en Santiago:

  • Melipilla: desde las 15:30 horas de este martes hasta las 03:30 horas del miércoles 22 de abril.
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  • Las Condes: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 06:00 horas del miércoles 22 de abril.
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  • Macul: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles 22 de abril.
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  • Padre Hurtado: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
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