Aespa vuelve a Chile: cuándo será su show y qué se sabe de la venta de entradas del grupo de k-pop

Aespa confirmó su regreso a Chile y ya encendió la expectativa entre sus fanáticos.

El grupo de k-pop incluyó a Santiago en su nueva gira mundial 2026-27, con una presentación fijada para el próximo 6 de septiembre de 2026, según el anuncio oficial.

Por ahora, eso sí, hay un dato clave que sigue pendiente: la organización todavía no informa en qué recinto se realizará el concierto ni cuándo comenzará la venta de entradas.

De hecho, en el aviso oficial se aclara expresamente que “próximamente se anunciarán los detalles sobre la reserva de entradas y los horarios”, es decir, que los detalles sobre reservas y calendarización serán comunicados más adelante.

Lo que ya está confirmado del regreso de Aespa a Chile

La parada en Santiago forma parte del tramo latinoamericano del tour, que también contempla shows en São Paulo el 4 de septiembre, San Miguel el 9 y Ciudad de México el 11 del mismo mes.

Después, la gira seguirá por Norteamérica y Canadá entre septiembre y octubre, para luego cerrar su etapa europea en enero y febrero de 2027.

El anuncio marca el retorno del cuarteto a territorio chileno después de su debut local en septiembre de 2023, cuando se presentaron en el Teatro Caupolicán con la gira SYNK : HYPER LINE.

A la espera de nuevas coordenadas para el show en la capital, el tour llegará además en un momento importante para Aespa. Esto porque la gira acompañará el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, LEMONADE, previsto para el 29 de mayo, por lo que se espera que el repertorio incluya material nuevo junto a sus éxitos más conocidos.

El regreso de Aespa también confirma el gran momento que vive el k-pop en Chile, un mercado que en 2026 volvió a posicionarse en el radar de las giras asiáticas tras el anunciado retorno de BTS al Estadio Nacional en octubre y en medio de la expectativa que abrió BIGBANG al confirmar una gira mundial por sus 20 años, aunque todavía sin fechas ni ciudades oficiales para Latinoamérica.

En ese escenario, Chile vuelve a asomar como una plaza cada vez más atractiva para la industria surcoreana, con una base de fans consolidada, alta demanda por entradas y capacidad de convocatoria para recibir a algunos de los nombres más potentes del género.