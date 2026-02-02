Vuelta a clases 2026: esta es la fecha en que inicia el año escolar para estudiantes de educación básica y media
El Ministerio de Educación (Mineduc) ya estableció el calendario escolar para este año en todas las regiones Chile. Revisa acá todos los detalles.
Marzo ya está a la vuelta de la esquina, lo que significa que cada vez falta menos para que los estudiantes del país vuelvan a las salas de clases en el marco del año escolar 2026.
Tras las vacaciones de verano, padres y madres deberán prepararse con lo necesario para que sus hijos vuelvan a los establecimientos educacionales.
Desde el Ministerio de Educación (Mineduc), ya dieron a conocer el calendario escolar para este 2026 con las fechas de inicio y de término de este año académico.
¿Cuándo es el retorno a las salas de clases 2026?
El Mineduc estableció que en todas las regiones del país, el año escolar para los estudiantes de todos los niveles comenzará a partir del miércoles 4 de marzo.
Por su parte, las y los docentes del país deberán ingresar a los establecimientos el lunes 2 de marzo para planificar el inicio de las clases.
La fecha de las vacaciones de invierno
Respecto a las vacaciones de invierno, desde la región de Atacama hasta la región de Los Ríos se estableció el receso a partir del lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. De tal forma, el retorno a clases sería el lunes 6 de julio.
En tanto, en el resto de las regiones, será en las siguientes fechas:
- Arica y Parinacota y Tarapacá: desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio (retornan a clases el lunes 27 de julio).
- Antofagasta y Los Lagos: desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio (retornan a clases el lunes 20 de julio).
- Aysén y Magallanes: desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio (retornan a clases el 20 de julio).
