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Día de la Madre 2026 en Chile: esta es la fecha en que se celebra en el país

Durante las próximas semanas se llevará a cabo la celebración en honor a las figuras maternas de los hogares del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Día de la Madre 2026 en Chile: esta es la fecha en que se celebra en el país

Día de la Madre 2026 en Chile: esta es la fecha en que se celebra en el país / Agencia Getty

Al mes de abril le quedan sus últimos días, por lo que cada vez falta menos para que se festeje en Chile el Día de la Madre 2026.

Dicha jornada suele ser una fecha ideal para celebrar a las madres del país, ya sea entregándoles un regalo, un presente o simplemente haciéndoles pasar un día especial.

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Hasta 1976 el Día de la Madre en nuestro país se celebraba el 17 de octubre. No obstante, luego de un decreto, la fecha se cambió para el 10 de mayo.

Eso sí, pese a tener una fecha fija, la celebración varía y siempre se conmemora durante el segundo domingo de mayo para poder facilitar los festejos en familia durante el fin de semana.

Considerando lo anterior, coincidentemente el segundo domingo de mayo cae 10, por lo que este año el Día de la Madre se festejará en Chile en su fecha original: el próximo domingo 10 de mayo.

Cabe señalar que no en todos los países se celebra a las madres el mismo día. Por ejemplo, en el caso de Argentina se festeja el 20 de octubre, mientras que en Panamá se conmemora a las madres el día 8 de diciembre.

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