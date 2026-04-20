Chilenos bajan sus expectativas salariales: este es el sueldo promedio que piden por edad

Chilenos bajan sus expectativas salariales: esto es lo que ahora están pidiendo / Getty Images

Las expectativas salariales en Chile mostraron una baja durante el inicio de 2026, en línea con un ajuste en el mercado laboral. Así lo revela el último informe del Index del Mercado Laboral de la plataforma Laborum.

En marzo, el sueldo promedio solicitado cayó un 1,4%, ubicándose en $1.086.720. Con este resultado, el primer trimestre de 2026 cerró con una baja acumulada de 3,4% en las expectativas salariales.

El informe detalla que todos los grupos etarios mostraron ajustes a la baja durante marzo:

Menores de 30 años: $905.638 (-0,28%)

Entre 30 y 45 años: $1.167.741 (-1,69%)

Mayores de 45 años: $1.384.689 (-2,84%)

Este último segmento fue el que presentó la mayor caída del período, según el estudio.

Diferencias según el tipo de cargo

Las expectativas salariales también varían según el área de trabajo. Entre los menores de 30 años, los mayores sueldos solicitados se concentran en Business Intelligence, con $1.500.000, mientras que en gastronomía bajan a $500.000.

En el segmento de 30 a 45 años, destacan los cargos en Seguridad Informática, con pretensiones de hasta $2.500.000. En tanto, entre los mayores de 45 años, el puesto de Instrumentación Minera lidera con $4.000.000.

Brecha salarial por género

Finalmente, el estudio también evidenció una brecha del 14% en las expectativas salariales a favor de los hombres durante marzo. Ellos solicitaron en promedio $1.141.720, mientras que las mujeres $1.001.408.