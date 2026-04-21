“No tienen rebaja”: exInspector del Trabajo explica que personas no tendrán reducción de jornada laboral por Ley de 40 horas / Agencia Uno

En una nueva sesión de la Clínica Laboral de Academia de Emprendedores, el conductor Leo Meyer junto al experto Felipe Malgüe, ex Inspector del Trabajo y Director de la OTEC Academia del Trabajo.

Ante la proximidad de la primera etapa de reducción, Meyer dio inicio a la clase señalando: “Hoy vamos a conversar en torno al especial de las 40 horas que ya no más está por partir".

El punto central de la jornada fue la obligatoriedad de reducir la jornada este mes. El profesor Malgüe explicó que “la ley de las 40 horas contempla un ciclo escalonado de rebaja (...) este 26 de abril vamos a trabajar 42 horas a la semana", un cambio rotundo que busca llegar a las 40 horas definitivas en el año 2028.

Malgüe enfatizó que, ante la falta de acuerdo entre las partes sobre cómo distribuir esta hora menos, “de forma unilateral el empleador tendrá que bajar si es que es 5x2 una hora un día y otra hora otro día".

“No tienen rebaja”

Otro tema de alta preocupación para las pymes fue el uso del Artículo 22. El académico aclaró que esta normativa se vuelve mucho más rígida, limitándose principalmente a la alta gerencia y personas sin fiscalización superior inmediata.

Sobre esto, advirtió a los trabajadores bajo esta modalidad que “como no tiene jornada no tiene rebaja”, aunque instó a revisar si realmente les corresponde estar exentos de jornada o si deberían pasar a una controlada para beneficiarse de la ley.

Finalmente, se abordaron herramientas prácticas como el pacto de horas extras, el cual debe renovarse cada tres meses, y la importancia de migrar a sistemas de asistencia electrónicos con geolocalización para evitar multas.

Respecto a la colación en el sector privado, Malgüe fue tajante: "el tiempo colación no es parte de la jornada (...) y como no es jornada usted no está a disposición de su empleador entonces haga lo que quiera".

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