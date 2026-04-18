A días de una nueva reducción de jornada: Gobierno defiende dictámenes de Ley de 40 horas y afirma que dan “certezas”

A días de un nuevo hito en la implementación de la Ley de 40 horas, el Gobierno salió a reforzar su aplicación en medio de cuestionamientos por los recientes dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT).

La normativa, que forma parte de una reducción gradual de la jornada laboral en Chile, establece que desde el 26 de abril de 2026 el límite semanal bajará de 44 a 42 horas, avanzando progresivamente hasta llegar a las 40 en 2028.

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En este contexto, la DT emitió dos pronunciamientos clave para regular cómo debe aplicarse la rebaja, especialmente en casos donde no exista acuerdo entre empleadores y trabajadores, además de precisar los criterios del artículo 22 sobre quienes pueden quedar excluidos de la limitación de jornada.

Las definiciones han generado debate, con críticas desde sectores sindicales y parte del oficialismo, que advierten eventuales efectos en derechos laborales.

¿Qué dijo el Gobierno?

Frente a este escenario, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, defendió la implementación de la ley y respaldó los dictámenes, subrayando que entregan “certeza” en una etapa clave.

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Según lo recogido por La Tercera, el eje principal sigue siendo el entendimiento entre las partes: “El mecanismo principal para implementar esta reducción de jornada es el acuerdo entre partes".

La autoridad también destacó que las nuevas reglas permiten aplicar la normativa incluso cuando no hay consenso, evitando vacíos y asegurando una implementación “clara, correcta y concreta”. En esa línea, enfatizó que uno de los objetivos es que la ley se ajuste a la realidad del trabajo y no solo a lo establecido en los contratos, con el fin de prevenir abusos.

“Estamos implementando la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con mucho sentido práctico”, sostuvo Rosende, insistiendo en que el proceso busca equilibrar derechos laborales con viabilidad operativa, en medio de un debate que seguirá marcando la agenda laboral en las próximas semanas.