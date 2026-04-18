;

A días de una nueva reducción de jornada: Gobierno defiende dictámenes de Ley de 40 horas y afirma que dan “certezas”

El subsecretario del Trabajo aseguró que la normativa se aplicará con gradualidad y sentido práctico.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

A días de un nuevo hito en la implementación de la Ley de 40 horas, el Gobierno salió a reforzar su aplicación en medio de cuestionamientos por los recientes dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT).

La normativa, que forma parte de una reducción gradual de la jornada laboral en Chile, establece que desde el 26 de abril de 2026 el límite semanal bajará de 44 a 42 horas, avanzando progresivamente hasta llegar a las 40 en 2028.

ADN

Agencia Uno

En este contexto, la DT emitió dos pronunciamientos clave para regular cómo debe aplicarse la rebaja, especialmente en casos donde no exista acuerdo entre empleadores y trabajadores, además de precisar los criterios del artículo 22 sobre quienes pueden quedar excluidos de la limitación de jornada.

Revisa también

El logo del Fondo Monetario Internacional al interior de su sede central en la ciudad de Washington en Estados Unidos.

Las definiciones han generado debate, con críticas desde sectores sindicales y parte del oficialismo, que advierten eventuales efectos en derechos laborales.

¿Qué dijo el Gobierno?

Frente a este escenario, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, defendió la implementación de la ley y respaldó los dictámenes, subrayando que entregan “certeza” en una etapa clave.

ADN

Subsecretaría del Trabajo

Según lo recogido por La Tercera, el eje principal sigue siendo el entendimiento entre las partes: “El mecanismo principal para implementar esta reducción de jornada es el acuerdo entre partes".

La autoridad también destacó que las nuevas reglas permiten aplicar la normativa incluso cuando no hay consenso, evitando vacíos y asegurando una implementación “clara, correcta y concreta”. En esa línea, enfatizó que uno de los objetivos es que la ley se ajuste a la realidad del trabajo y no solo a lo establecido en los contratos, con el fin de prevenir abusos.

“Estamos implementando la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con mucho sentido práctico”, sostuvo Rosende, insistiendo en que el proceso busca equilibrar derechos laborales con viabilidad operativa, en medio de un debate que seguirá marcando la agenda laboral en las próximas semanas.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad