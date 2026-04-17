El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la eliminación de la Franquicia Sence como parte del “Plan de Reconstrucción Nacional”.

Esta herramienta, creada en 1976, permite a las empresas descontar hasta un 1% de sus impuestos por gastos en capacitación, pero hoy es cuestionada por su alta burocracia y bajo impacto real.

El gobierno justifica la medida señalando que el sistema beneficia principalmente a grandes corporaciones (85%), mientras que solo el 12% de las pymes lo utiliza. Su eliminación permitiría al Estado un ahorro de 300 millones de dólares anuales, bajo la premisa de que hoy existen nuevas formas de aprendizaje.

Otras maneras de capacitar

Para Leo Meyer, conductor de Academia de Emprendedores, el enfoque debe evolucionar hacia la educación continua.

“Creer que la capacitación debe estar al servicio del empleo hoy es totalmente miope (...) la capacitación y el empleo ya no son la pareja perfecta como alguna vez lo fueron", afirma Meyer.

Ante este escenario, se plantean alternativas como la formación de mentores de alta calidad, el uso de fondos para que profesores resuelvan brechas educativas en adultos y potenciar los medios de comunicación como herramientas de aprendizaje masivo.