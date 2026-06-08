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Colegio Valentín Letelier de Calama terminará el primer semestre con clases online por graves daños estructurales tras sismo

Esto a raíz del fuerte sismo de magnitud 6,9 que afectó a la comuna y a gran parte del norte del país el pasado 25 de mayo.

Gonzalo Miranda

Pedro Marín

Colegio Valentín Letelier de Calama terminará el primer semestre con clases online por graves daños estructurales tras sismo

Colegio Valentín Letelier de Calama terminará el primer semestre con clases online por graves daños estructurales tras sismo

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Un total de 600 alumnos del Colegio Valentín Letelier de Calama no regresarán a las aulas durante las próximas semanas.

El establecimiento de enseñanza básica sufrió graves problemas en su infraestructura a raíz del fuerte sismo de magnitud 6,9 que afectó a la comuna y a gran parte del norte del país el pasado 25 de mayo.

Los últimos análisis técnicos, desarrollados en conjunto por la Seremi de Educación y la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, arrojaron que las instalaciones no son viables ni seguras para recibir a la comunidad escolar.

Presión de los apoderados y solución virtual

La medida se adoptó luego de intensas movilizaciones por parte de padres y apoderados, quienes manifestaron su preocupación ante los días de escolaridad perdidos, sumando ya dos semanas sin actividades pedagógicas.

Tras las evaluaciones, las autoridades determinaron que los estudiantes concluirán el primer semestre bajo la modalidad de clases online, garantizando así la continuidad de su aprendizaje sin exponer su integridad física.

La planificación estipula que los alumnos se mantendrán en modalidad virtual hasta el inicio de las vacaciones de invierno.

Se espera que, durante ese periodo de receso, se ejecuten las obras de mejora necesarias para habilitar el recinto y asegurar un retorno seguro a la presencialidad durante el segundo semestre.

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