Quinta convocatoria Subsidio Eléctrico 2026 en Chile: conoce las fechas clave, los requisitos y cómo postular al descuento en la boleta

Uno de los beneficios más importantes para enfrentar el alza en las cuentas de la luz, experimentada durante los últimos años, ha sido el Subsidio Eléctrico en Chile, un beneficio del Ministerio de Energía que permite a los hogares más vulnerables del país acceder a descuentos directamente en su boleta de electricidad.

El fin de semana, y luego de informaciones que apuntaban a un supuesto término del apoyo económico, la autoridad aclaró que el mismo seguirá vigente y “continuará operando en los términos establecidos por la ley, conforme a los recursos actualmente aprobados” para este 2026.

Lo que viene ahora es la quinta convocatoria, correspondiente al segundo semestre. De esta forma, se aclararon las fechas clave, cuándo estarán los resultados y cómo será la aplicación para quienes cumplan con los requisitos.

Subsidio Eléctrico 2026 en Chile: fechas clave, requisitos y cómo postular en la quinta convocatoria

La ventana de postulación para esta quinta convocatoria se abrirá el martes 26 de mayo y cerrará el viernes 5 de junio de 2026.

Durante el período, quienes quieran acceder al beneficio, o actualizar sus datos si ya lo reciben, deberán completar el proceso. Los resultados estarán disponibles antes de la segunda semana de agosto.

El subsidio está dirigido, principalmente, a los hogares pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares (RSH). Históricamente, otros requisitos han incluido ser mayor de 18 años, ser cliente de alguna de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución eléctrica y estar al día en el pago de la boleta.

Quienes ya lo reciben y mantienen sus condiciones tendrán postulación automática con preferencia en la asignación.

Al igual que en otros procesos, todos los detalles deberían ser publicados en el sitio web oficial del beneficio, www.subsidioelectrico.cl. A través de esa vía también se realizaría la postulación.