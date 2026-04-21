Luto en el fútbol chileno: confirman muerte de joven futbolista de Huachipato

Una lamentable noticia enluta al fútbol chileno durante este martes. Según reveló Sabes Deportes, un jugador de la Sub 15 de Huachipato falleció en las últimas horas.

De acuerdo al citado medio, el joven futbolista habría sufrido un ataque fulminante al corazón, el cual le habría quitado la vida en la pensión donde residía.

ADN Deportes pudo confirmar que el joven fallecido es de iniciales F.Q. y era capitán de su división, siendo considerado uno de los talentos más prometedores de la cantera “siderúrgica”.

Hasta el momento, desde Huachipato no se han pronunciado públicamente sobre la situación. Se espera que en las próximas horas se entreguen más antecedentes sobre lo ocurrido.