Cierran histórico local comercial en Chile tras casi 50 años; dueño admite: “No estaba siendo rentable”

Caminar por el centro de la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Biobío, no volverá a ser lo mismo. Tras más de cuatro décadas de funcionamiento, se confirmó el cierre de un clásico local comercial.

Se trata de El Copihue, un espacio ubicado en calle Rengo 147, desde donde recientemente se anunció que se bajará la cortina de forma definitiva.

La actualización incluso fue detallada por la mente que le dio el vamos a la idea hace 46 años, Guillermo Quijada.

Según él, no se trató de una decisión abrupta, sino del resultado de un largo proceso. Naturalmente, se intentó salvar la propuesta.

“Tomamos una decisión que fue poco agradable, pero inevitable, porque enfrentamos periodos muy críticos”, explicó el dueño (vía La Tribuna).

“Fundamentalmente fue la pandemia, periodo en que prácticamente mantuvimos los locales cerrados porque no se podía vender”, explicó el empresario en referencia al oscuro periodo que también fue antecedido por el estallido social de 2019.

“Tratamos de alargar lo más que se pudo la agonía, pero no se podía seguir porque ya no estaba siendo rentable; al contrario, estábamos perdiendo plata”, sumó Quijada.

Es de los inicios de la tienda; la idea fue ofrecer muebles y muebles de gran calidad para los hogares de la zona.