Ley Escuelas Protegidas: los cinco puntos claves para entender el proyecto que ahora revisará el Senado

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, una de las iniciativas emblemáticas en seguridad del gobierno de José Antonio Kast.

La propuesta, que busca fortalecer la convivencia y la protección de la infraestructura escolar, obtuvo un amplio respaldo con 103 votos a favor, frente a 43 en contra y 3 abstenciones.

El texto legal introduce facultades preventivas inéditas para los establecimientos y sanciones que trascienden el periodo de escolaridad obligatoria. La normativa ahora deberpá ser discutida por el Senado.

Los 5 puntos claves para entender el proyecto:

1. Autorización para la revisión de mochilas y pertenencias: Los establecimientos educacionales podrán incorporar en sus reglamentos internos la facultad de revisar mochilas, bolsos y otros efectos personales de los alumnos con el fin de evitar el ingreso de elementos que puedan ser utilizados para agredir o atentar contra la infraestructura. Esta medida prohíbe estrictamente requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal y de la vestimenta que lleve puesta.

2. Intervención policial para registros sin orden del fiscal: Si el estudiante se niega a la revisión y sus padres o apoderados no concurren al establecimiento en el plazo estipulado, el colegio deberá comunicarse con Carabineros de Chile o la PDI. Estas policías podrán concurrir a efectuar el registro de las vestimentas y efectos personales del estudiante sin necesidad de contar con una orden del fiscal. Si en este registro se sorprende un delito, la policía podrá detener al estudiante sin orden judicial.

3. Pérdida del beneficio de gratuidad en la Educación Superior: El proyecto modifica la normativa universitaria estableciendo que las instituciones pondrán término a los estudios gratuitos de aquellos estudiantes que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada por delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad. Esta inhabilidad tendrá una duración de cinco años, aunque tratándose de menores de edad sancionados, el tribunal podría dejarla sin efecto si se acredita reinserción social.

4. Prohibición de ocultar el rostro y de promover el delito: Se exigirá que los reglamentos internos de los recintos escolares prohíban explícitamente el uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial de los alumnos, salvo por necesidades médicas o religiosas justificadas. También se prohíbe el uso de accesorios que promuevan o hagan alusión a la violencia, las drogas o a conductas delictuales.

5. Facultades disciplinarias inmediatas para los profesores: Para resguardar el normal desarrollo de las clases y la convivencia, los docentes podrán adoptar medidas preventivas y disciplinarias de carácter inmediato y obligatorio para los alumnos. Además, el relato escrito y documentado del profesor constituirá antecedente suficiente para fundar la adopción de medidas inmediatas de resguardo y para iniciar el procedimiento correspondiente según el reglamento.