;

Ley Escuelas Protegidas: los cinco puntos claves para entender el proyecto que ahora revisará el Senado

La Cámara despachó con 103 votos la iniciativa del gobierno de Kast que faculta a colegios para registrar pertenencias y permite a policías actuar sin orden fiscal.

Mario Vergara

(Photo by Pablo Rojas Madariaga/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Pablo Rojas Madariaga/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, una de las iniciativas emblemáticas en seguridad del gobierno de José Antonio Kast.

La propuesta, que busca fortalecer la convivencia y la protección de la infraestructura escolar, obtuvo un amplio respaldo con 103 votos a favor, frente a 43 en contra y 3 abstenciones.

El texto legal introduce facultades preventivas inéditas para los establecimientos y sanciones que trascienden el periodo de escolaridad obligatoria. La normativa ahora deberpá ser discutida por el Senado.

Revisa también:

ADN

Los 5 puntos claves para entender el proyecto:

1. Autorización para la revisión de mochilas y pertenencias: Los establecimientos educacionales podrán incorporar en sus reglamentos internos la facultad de revisar mochilas, bolsos y otros efectos personales de los alumnos con el fin de evitar el ingreso de elementos que puedan ser utilizados para agredir o atentar contra la infraestructura. Esta medida prohíbe estrictamente requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal y de la vestimenta que lleve puesta.

2. Intervención policial para registros sin orden del fiscal: Si el estudiante se niega a la revisión y sus padres o apoderados no concurren al establecimiento en el plazo estipulado, el colegio deberá comunicarse con Carabineros de Chile o la PDI. Estas policías podrán concurrir a efectuar el registro de las vestimentas y efectos personales del estudiante sin necesidad de contar con una orden del fiscal. Si en este registro se sorprende un delito, la policía podrá detener al estudiante sin orden judicial.

3. Pérdida del beneficio de gratuidad en la Educación Superior: El proyecto modifica la normativa universitaria estableciendo que las instituciones pondrán término a los estudios gratuitos de aquellos estudiantes que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada por delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad. Esta inhabilidad tendrá una duración de cinco años, aunque tratándose de menores de edad sancionados, el tribunal podría dejarla sin efecto si se acredita reinserción social.

4. Prohibición de ocultar el rostro y de promover el delito: Se exigirá que los reglamentos internos de los recintos escolares prohíban explícitamente el uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial de los alumnos, salvo por necesidades médicas o religiosas justificadas. También se prohíbe el uso de accesorios que promuevan o hagan alusión a la violencia, las drogas o a conductas delictuales.

5. Facultades disciplinarias inmediatas para los profesores: Para resguardar el normal desarrollo de las clases y la convivencia, los docentes podrán adoptar medidas preventivas y disciplinarias de carácter inmediato y obligatorio para los alumnos. Además, el relato escrito y documentado del profesor constituirá antecedente suficiente para fundar la adopción de medidas inmediatas de resguardo y para iniciar el procedimiento correspondiente según el reglamento.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad