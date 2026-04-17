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Sube la luz en Chile: CNE anticipa alza de tarifas eléctricas y detalla dónde estarán los mayores aumentos en el país

El detalle se entregó a través del Informe Técnico Preliminar para la fijación de los Precios de Nudo Promedio.

Nelson Quiroz

Sube la luz en Chile: CNE anticipa alza de tarifas eléctricas y detalla dónde estarán los mayores aumentos en el país

La Comisión Nacional de Energía (CNE) proyectó un nuevo incremento en las tarifas eléctricas para el segundo semestre de 2026, con una subida promedio nacional cercana al 3%, aunque con fuertes diferencias según la zona del país.

El ajuste, contenido en el Informe Técnico Preliminar aprobado mediante la Resolución Exenta N°187, fija los precios base que las distribuidoras traspasarán a los clientes regulados entre julio y diciembre.

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En concreto, el Precio de Nudo de Energía Promedio (PNEP + AR) alcanzará los 97,207 US$/MWh en el punto de referencia Polpaico, con un cargo total de 5,013 $/kWh en el Sistema Eléctrico Nacional.

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Según el organismo, el alza responde principalmente a cambios en el componente de generación, que representa entre el 70% y 80% de la cuenta, junto con ajustes en transmisión (cerca del 10%) y el fin de descuentos aplicados durante el primer semestre.

A esto se suman el término de beneficios transitorios, el arrastre de costos acumulados y el encarecimiento de combustibles a nivel internacional.

El impacto, sin embargo, no será uniforme. Mientras el promedio nacional bordea el 3,1%, en el sur se anticipan los mayores incrementos: Valdivia (16,3%) y Puerto Montt (16,1%) lideran las alzas. En contraste, ciudades del norte como Arica (-0,7%) y Copiapó (-0,8%) registrarían incluso bajas.

El informe también evidencia diferencias por distribuidora y territorio. En la zona central, comunas abastecidas por empresas como ENEL, CGE y Chilquinta tendrán precios entre 97 y 108 $/kWh, mientras que en el norte y sur se observan mayores dispersiones.

Además, el documento considera mecanismos como el Reconocimiento de Generación Local y subsidios transitorios de hasta 40% en comunas en transición, como Mejillones, Tocopilla o Coronel, lo que ayuda a mitigar parcialmente el impacto.

Pese a ello, el escenario sigue tensionado por la deuda asociada al Valor Agregado de Distribución (VAD), acumulada tras años de congelamiento tarifario. Aunque el Gobierno ya había postergado el ajuste para aplicar medidas de mitigación, expertos advierten que esto podría traducirse en mayores alzas a futuro.

El informe ahora será revisado por el Ministerio de Energía y podría sufrir ajustes antes de su fijación definitiva.

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