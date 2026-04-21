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FOTO. “Al carajo el cáncer”: querida actriz de Scooby-Doo confirma que volvió a luchar contra la enfermedad

La actriz de voz, Mindy Cohn, reveló a través de su cuenta de Instagram su recaída. En 2012 había sido diagnosticada con cáncer de mama.

Nicolás Lara Córdova

“Al carajo el cáncer”: querida actriz de Scooby-Doo confirma que volvió a luchar contra la enfermedad

El pasado domingo 19 de abril, el mundo del espectáculo se remeció luego de que la actriz Mindy Cohn revelara que fue diagnosticada con cáncer por segunda vez.

En 2012, la intérprete, conocida por dar voz a Vilma Dinkley en Scooby-Doo, había sido diagnosticada con cáncer de mama. Cinco años más tarde, logró entrar en remisión.

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Ahora, a sus 59 años, la actriz dio a conocer su recaída a través de su cuenta de Instagram.

“He estado alejada de las redes sociales por un tiempo porque tenía que ir a patearle el trasero al cáncer”, escribió.

Además, agradeció al equipo médico del Hospital Providence Saint John’s, en Santa Mónica, California, por el apoyo brindado durante su tratamiento.

“Me recuperaré durante un par de semanas más y luego estaré lista para mi próxima aventura. ¡Vamos! ¡Al carajo el cáncer!”, cerró en su publicación.

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