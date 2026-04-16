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Bono Gas 2026 en Chile: quiénes lo podrían recibir, cómo consultar con RUT el requisito y qué pasa con la postulación

El subsidio al gas licuado sigue generando algunas dudas. Revisa aquí todo lo que se sabe hasta ahora.

Javier Méndez

Bono Gas 2026 en Chile: quiénes lo podrían recibir, cómo consultar con RUT el requisito y qué pasa con la postulación

El llamado Bono Gas 2026 se mantiene como una de las ayudas más comentadas del plan Chile Sale Adelante. Pero ojo, su implementación todavía no está completamente despejada.

Hasta ahora, lo que sí aparece como criterio central es que el beneficio estaría dirigido a los hogares que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), según ha informado el Gobierno.

La medida considera un presupuesto total de US$225 millones y busca aliviar el gasto tras el alza de los combustibles en el país.

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Sin embargo, aunque el beneficio ya fue anunciado, todavía no existe una plataforma oficial de postulación, tampoco se ha definido una fecha de inicio y sigue sin aclararse si el apoyo será un balón de 15 kilos, un vale, un descuento o una transferencia directa.

Bono Gas 2026 en Chile: Cómo revisar con RUT el requisito clave y qué pasa con la postulación

Para saber si un hogar cumple con la condición socioeconómica base, la vía disponible hoy es revisar el tramo en el Registro Social de Hogares. Para eso, se debe ingresar al sitio oficial del RSH, entrar a “Ir a mi registro” y acceder con RUT y ClaveÚnica (pinchando aquí).

Eso sí, estar dentro del 80% no significaría, por ahora, que el beneficio esté automáticamente asignado. La ejecución se ha planteado a través de las municipalidades, pero desde el mundo municipal ya surgieron advertencias.

En el texto base adjunto se recoge que la Asociación Chilena de Municipalidades alertó que aún no se cuenta con la información necesaria ni los recursos.

En diálogo con ADN, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, aclaró que la medida fue comprometida recién para el mes de junio, por lo que atribuyó parte de la confusión a una falta de información oportuna sobre el mismo punto.

Hoy la respuesta sobre la postulación es simple: no hay un proceso abierto. No existe un formulario nacional, ni un calendario oficial para inscribirse, por lo que la recomendación sigue siendo revisar el tramo en el RSH y esperar nueva información formal desde municipios o canales oficiales del Gobierno.

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