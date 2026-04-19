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Gobierno aclara que subsidio eléctrico sigue vigente y descarta su término

El Ministerio de Energía aseguró que el beneficio continuará operando conforme a la ley y confirmó nueva convocatoria para 2026.

Verónica Villalobos

Gobierno aclara que subsidio eléctrico sigue vigente y descarta su término

Santiago

El Ministerio de Energía informó que el subsidio eléctrico se mantiene vigente, descartando versiones sobre un eventual término del beneficio y reiterando que continuará operando según lo establecido por la ley y los recursos aprobados.

Para 2026, se confirmó una quinta convocatoria correspondiente al segundo semestre, cuyo proceso de postulación y actualización de datos se realizará entre el 26 de mayo y el 5 de junio, con resultados antes de la segunda semana de agosto.

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El beneficio comenzará a aplicarse desde septiembre de 2026, distribuyéndose en seis cuotas en la cuenta de electricidad de los hogares beneficiados.

Desde la cartera precisaron que quienes actualmente reciben el subsidio y mantengan sus condiciones accederán de manera automática, mientras que nuevos postulantes podrán ingresar sujeto a disponibilidad presupuestaria.

El subsidio está dirigido principalmente al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, en un contexto donde también se avanza en la normalización tarifaria del sistema eléctrico.

En ese marco, el Ministerio explicó que las deudas acumuladas responden a decisiones adoptadas entre 2019 y 2023, que mantuvieron contenidas las tarifas, generando un desfase entre el costo real de la energía y el precio pagado por los usuarios.

Finalmente, se reiteró el llamado a informarse por canales oficiales, asegurando que el subsidio eléctrico no ha sido eliminado y seguirá disponible para quienes cumplan con los requisitos.

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