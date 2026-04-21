Uno de los mejores juegos de la década llegará al cine de la mano de Alex Garland y A24

La industria del cine y el mundo del gaming vuelven a entrelazar sus caminos en uno de los proyectos más ambiciosos de la década.

Tras un breve amago de retiro después de sus recientes trabajos bélicos, el cineasta Alex Garland regresará con un título prometedor que representa un importante reto y responsabilidad.

El reconocido director de Civil War se pondrá al frente de la adaptación cinematográfica de Elden Ring, uno de los videojuegos más populares de los últimos años.

La firma detrás de esta apuesta es nada más y nada menos que A24, que vuelve a depositar su confianza en Garland. Además, asoma como la producción más importante de la firma, con un presupuesto estimado en mucho más de US$100 millones.

El anuncio, que comenzó a gestarse hace un año, tuvo su impulso definitivo al confirmarse los nombres que darán vida a los misteriosos habitantes de este mundo quebrado.

La película no solo destaca por su material de origen, sino por reunir a un elenco de confianza para Alex y la productora, consolidando una colaboración creativa que ya ha rendido frutos en el pasado.

La cinta estará protagonizada por Kit Connor (Warfare) y Cailee Spaeny (Civil War). A ellos se suman otros rostros familiares como Sonoya Mizuno y el experimentado Nick Offerman.

Aunque los roles específicos aún no se conocen, la lista de talentos secundarios promete una profundidad dramática a la altura. El reparto se completa con Jonathan Pryce, Ben Whishaw, Tom Burke y Jefferson Hall, entre otros.

La épica de las Tierras Intermedias

Elden Ring nació de la colaboración entre el estudio japonés FromSoftware y George R. R. Martin, el artífice de la saga literaria Canción de Hielo y Fuego (adaptada como Juego de Tronos).

En esta historia, los jugadores exploran un reino gobernado por la reina Márika la Eterna, donde los fragmentos del Círculo de Elden han desatado una guerra entre semidioses.

Desde su lanzamiento en 2022, el juego no solo ha cosechado premios como el Game of the Year (GOTY), sino que ha logrado un impacto comercial masivo, superando las 30 millones de copias vendidas a nivel mundial.

Ahora, la alianza entre la productora A24 y Bandai Namco busca ofrecer una experiencia visual sin precedentes, marcando una nueva etapa tras el videojuego.

Según los detalles técnicos revelados, la película será rodada para IMAX, lo que garantiza un proceso de optimización digital diseñado para las pantallas de formato gigante, aprovechando la dirección de fotografía que caracteriza las obras de Garland.

El calendario de producción ya está marcado y el inicio de rodaje se fijó para mediados de este 2026, con una fecha de estreno agendada para el 3 de marzo de 2028 (en Estados Unidos).