Gustavo Huerta estalla contra el VAR remoto: “Probaron el sistema con nosotros, nos sentimos perjudicados” / CBSL TV

Cobresal superó los dos meses sin saber de victorias luego de sufrir una remontada en casa ante O’Higgins en El Salvador.

Gustavo Huerta, entrenador de los albinaranjas, lamentó la forma en que se concretó la caída en el estadio El Cobre.

"Es imposible dejar conforme a los hinchas por la forma en que jugamos el segundo tiempo. Por los costados, nos hacen pedazos. He tenido que cambiar la forma de jugar, pero tenemos falencias que nos están costando puntos“, explicó en conferencia de prensa, insistiendo en los problemas que tiene el club.

“Uno mira los equipos que vienen y vemos planteles muy parejos, cosa de la que nosotros adolecemos. La responsabilidad es mía para sacarle rendimiento a los jugadores, pero también está el sentido de culpabilidad por aceptar las condiciones que se me dieron a principio de año para armar el plantel y eso estamos sufriendo”, recalcó Huerta, apuntando también a la necesidad de cumplir con los minutos sub 21.

“Hay una diferencia enorme entre el plantel de jugadores grandes con los jóvenes y hay un déficit grande de minutos. Quedan 20 partidos y, por lo menos en 12, tengo que hacer que jueguen 120 minutos, eso nos puede costar caro”, enfatizó el DT de Cobresal.

Eso sí, Gustavo Huerta apuntó a un elemento en particular para explicar la derrota con O’Higgins: la implementación del VAR remoto, acusando que la herramienta falló en marcar el tercer tanto de los celestes.

“El partido no tuvo VAR acá y en el 3-2 el jugador está fuera de juego. Vimos las imágenes y se ve claro el fuera de juego. Probaron el sistema con nosotros. No sé cómo se va a solucionar. Nos sentimos perjudicados, independiente de nuestras falencias”, fustigó el entrenador albinaranja.