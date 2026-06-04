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Confirman presencia de dinosaurios en zona de Chile donde nadie los esperaba: el lugar está en riesgo

Los expertos hicieron un llamado urgente a proteger la zona antes que desaparezca.

Javiera Rivera

Confirman presencia de dinosaurios en zona de Chile donde nadie los esperaba: el lugar está en riesgo

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Chile confirmó la presencia de dinosaurios terrestres y aves en Algarrobo, en la Región de Valparaíso, una zona conocida principalmente por sus fósiles marinos.

La investigación, publicada en la revista científica Cretaceous Research, reanalizó restos encontrados en los Estratos de Quebrada Municipalidad y permitió identificar fósiles de un dinosaurio herbívoro de gran tamaño.

Según explicó el paleontólogo Sergio Soto Acuña, el hallazgo demuestra que el ecosistema era más diverso de lo que se creía, incorporando también fauna terrestre.

El estudio además reclasificó restos de aves fósiles, concluyendo que corresponden al registro de ave más antiguo encontrado hasta ahora en Chile.

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Un lugar en peligro

Los investigadores advirtieron que el sitio enfrenta amenazas por la erosión natural, el crecimiento urbano y futuras obras de infraestructura.

“Nos estamos dando cuenta de que tenemos un yacimiento paleontológico importantísimo, con mucho potencial, y que está a punto de desaparecer”, señaló Soto Acuña.

Por ello, el equipo llamó a proteger la zona y continuar las investigaciones sobre uno de los hallazgos paleontológicos más relevantes realizados recientemente en la costa central del país.

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