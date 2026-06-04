Párkinson con Fonasa: así funciona el Bono PAD (paso a paso) y cuánto cuestan los tratamientos

El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente el movimiento. Para apoyar su tratamiento, Fonasa contempla prestaciones específicas bajo la modalidad Bono PAD.

Entre ellas se encuentran el Test de Levodopa para la detección de párkinson y la implantación de un estimulador cerebral profundo, procedimiento que incluye el dispositivo utilizado en la intervención.

Este beneficio está disponible para afiliados a Fonasa de los tramos B, C y D, además de sus cargas familiares. Para acceder a la prestación, los beneficiarios deben atenderse en un centro de salud adscrito al convenio.

¿Cómo acceder al Bono PAD?

Paso 1: Consultar con un neurólogo para evaluar los síntomas y determinar si corresponde realizar un examen diagnóstico o un tratamiento asociado al Parkinson.

Consultar con un neurólogo para evaluar los síntomas y determinar si corresponde realizar un examen diagnóstico o un tratamiento asociado al Parkinson. Paso 2: Revisar los prestadores en convenio disponibles a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).

Paso 3: Solicitar una evaluación en el centro de salud elegido y confirmar que la prestación se encuentra disponible bajo esta modalidad.

Solicitar una evaluación en el centro de salud elegido y confirmar que la prestación se encuentra disponible bajo esta modalidad. Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar el examen o procedimiento con el prestador.

¿Cuánto cuesta el tratamiento?

Según los valores vigentes del Bono PAD, estas son algunas de las prestaciones disponibles para pacientes con Parkinson:

Test de Levodopa para detección de Parkinson

Valor total : $882.420

: $882.420 Copago : $441.210

: $441.210 Cobertura : 85%

: 85% Monto a pagar por el paciente: $66.180

Implantación de Estimulador Cerebral Profundo (incluye dispositivo)