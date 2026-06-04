La influencer chilena que perdió a su hermana y ayudó a salvar vidas gracias a la donación de órganos: “Nos permitió transformar vidas”

En el marco del Día Mundial del Paciente Trasplantado, que se conmemora cada 6 de junio, la influencer chilena Cote Aravena compartió una de las experiencias más dolorosas que ha enfrentado su familia, transformando una tragedia en un mensaje de concientización sobre la importancia de la donación de órganos.

A través de su testimonio, recordó la historia de su hermana Consuelo, quien falleció a los 29 años tras sufrir un accidente cerebrovascular mientras se encontraba en Chiloé.

“A mi hermana Consuelo, de 29 años, casada y madre de una niña de un año y medio, le dio un accidente cerebrovascular en Chiloé. Tras ser derivada a Puerto Montt y sufrir múltiples complicaciones, entró en muerte cerebral”, relató en conversación con ADN.cl

En medio de la difícil situación, los médicos consultaron a la familia sobre la posibilidad de donar sus órganos. Según explicó Aravena, la decisión fue clara debido a que su hermana siempre había manifestado su deseo de convertirse en donante.

“En ese minuto, como familia, nos preguntaron si accedíamos a donar sus órganos. Tuvimos la suerte de tener súper claro que ella quería ser donante; siempre manifestó su voluntad y nos permitió transformar vidas en medio de este escenario terrible”, señaló.

“Es vital que cada miembro de la familia exprese lo que piensa”

La influencer también aprovechó la instancia para reflexionar sobre la necesidad de hablar sobre la muerte y la donación de órganos al interior de las familias, una conversación que considera pendiente en la sociedad chilena.

“En Chile la ley establece que todo mayor de 18 años es donante, pero, para efectos prácticos, los equipos médicos aún definen la factibilidad según lo que decida la familia. El tema de la muerte sigue siendo un tabú en el país, no es una conversación agradable para un almuerzo de domingo”, comentó.

Asimismo, enfatizó que expresar en vida la voluntad de ser donante puede marcar una gran diferencia cuando llega el momento de tomar decisiones complejas.

“Por eso es necesario exponerlo: es vital que cada miembro de la familia exprese lo que piensa, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar”, agregó.

Finalmente, insistió en que haber conversado previamente sobre este tema les permitió actuar con certeza en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

“Tuvimos la certeza de que mi hermana quería ser donante porque siempre lo conversamos. Es necesario romper el tabú de la muerte en la mesa: es la única forma de saber cómo transformar múltiples vidas en el escenario más terrible”, concluyó.

Cada 6 de junio, el Día Mundial del Paciente Trasplantado busca promover la donación de órganos y reconocer a quienes han recibido un trasplante, destacando además la importancia de que las familias conversen sobre este tema para que la voluntad de las personas pueda ser respetada.