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Con inteligencia artificial: el fútbol chileno implementa por primera vez el sistema de VAR remoto

La tecnología se utilizó en dos partidos de la Liga de Primera este domingo.

Carlos Madariaga

Con inteligencia artificial: el fútbol chileno implementa por primera vez el sistema de VAR remoto

Con inteligencia artificial: el fútbol chileno implementa por primera vez el sistema de VAR remoto / Pablo Ovalle Isasmendi

La Comisión de Árbitros de la ANFP informó de una innovación tecnológica para el desarrollo de los partidos en el fútbol chileno.

Se trata de la implementación del VAR remoto desde los estudios de TvTel, donde se desarrolla la operación de video arbitraje a partir de una unidad centralizada.

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Otra de las particularidades es que el sistema incorpora un software que mejora el trazado semiautomático de las líneas de fuera de juego a través del uso de inteligencia artificial.

“Todo lo que se está invirtiendo en tecnología para el fútbol es para tener mejores decisiones, y eso es vital para el desarrollo de un torneo mucho más competitivo y más entretenido para la gente. Todas las nuevas herramientas para el arbitraje o para el fútbol siempre son bienvenidas”, dijo Christian Schiemann, miembro de la Comisión de Árbitros. 

El VAR remoto se utilizó por primera vez este domingo en los juegos entre Coquimbo Unido y Ñublense, además de la visita de O’Higgins a Cobresal.

“Es una experiencia única en el fútbol chileno. Marca un hito en materia de tecnología para nuestro fútbol. Que ocupemos la tecnología a favor nuestro, a favor del fútbol, y que nivelemos el fútbol para arriba, eso es importante”, señaló Gastón Phillippe, uno de los árbitros del VAR remoto en el juego de “piratas” ante chillanejos.

Según lo indicado por la ANFP en un comunicado, además de que esta tecnología deja a Chile como pionero en Sudamérica en la implementación tecnológica, se aplicará en dos partidos por fecha “con el objetivo de seguir mejorando las condiciones operativas del fútbol profesional chileno”.

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