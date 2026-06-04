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Instagram Plus permitirá publicar historias de hasta 48 horas: así funciona la nueva herramienta

Meta presentó una suscripción opcional que permite tener un mayor control sobre el perfil.

Javiera Rivera

Instagram Plus permitirá publicar historias de hasta 48 horas: así funciona la nueva herramienta

Instagram Plus permitirá publicar historias de hasta 48 horas: así funciona la nueva herramienta / NurPhoto

Instagram lanzó Instagram Plus, una suscripción opcional que permite acceder a funciones premium sin afectar el funcionamiento de la versión gratuita de la plataforma.

Entre las novedades destaca un modo de visualización denominado “preview”, que permite ver historias de forma más discreta.

Además, los usuarios podrán crear listas de audiencia personalizadas, extender la duración de las stories hasta 48 horas y conocer cuántas veces una historia fue vista nuevamente.

La suscripción también incorpora los llamados “super hearts”, una reacción animada para interactuar con las publicaciones temporales.

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Instagram Plus permite modificar la tipografía de la biografía y fijar hasta seis publicaciones en la parte superior del perfil, ampliando las opciones de personalización disponibles hasta ahora.

Según informó Meta, el plan tendrá un costo de US$3,99 hombres. Sin embargo, desde la compañía recalcaron que la versión gratuita seguirá operando con normalidad.

“El Instagram que conoces y amas hoy no cambia y seguirá siendo gratuito”, señalaron desde Meta.

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