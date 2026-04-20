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VIDEO. Candidato fijo al mejor gol de la temporada: el golazo “maradoniano” en la Primera B del fútbol chileno

Bairo Riveros, delantero de Unión San Felipe, se lució con una espectacular anotación ante Deportes Santa Cruz.

Daniel Ramírez

Captura TNT Sports

Captura TNT Sports

Bairo Riveros, delantero de Unión San Felipe, se lució con un golazo “maradoniano” en la victoria 3-1 de su equipo ante Deportes Santa Cruz, por la fecha 8 de la Primera B.

El ariete de 27 años ingresó a la cancha en el segundo tiempo y terminó siendo clave para su escuadra, ya que marcó el 2-1 al minuto 90 mediante una espectacular acción individual.

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Tras un balonazo largo desde el fondo, Riveros agarró la pelota e hizo lo que quiso en área rival: con sus amagues dejó a dos rivales tirados en el piso y luego picó el balón cuando quedó mano a mano con el arquero.

La anotación del jugador de Unión San Felipe seguramente se meterá en la pelea cuando llegue el momento de elegir el mejor gol de la temporada 2026 en la Primera B.

Revisa el golazo de Bairo Riveros

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