Garnero le deja un potente recado a Montes tras la derrota ante La Calera: “No podemos pegarnos...”

Este lunes, Universidad Católica sufrió una dura remontada ante Unión La Calera en el cierre de la fecha 10 de la Liga de Primera y dejó escapar la oportunidad de subirse a la cima de la competencia junto a Deportes Limache.

En conferencia de prensa, el entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, analizó la derrota ante los “cementeros”, enfatizando en el mal juego y en lo difícil que fue afrontar el partido con diez jugadores tras la expulsión de Clemente Montes.

“El análisis es negativo en todo sentido. Nos costó muchísimo controlar el juego; en los primeros minutos parecíamos visitantes, teníamos problemas de control y desperdiciamos un montón de posibles ataques. Después conseguimos el gol y creí que en el segundo tiempo íbamos a dominarlo, pero llegó la expulsión. En el fútbol de hoy, tener uno más ayuda si lo sabes aprovechar”, comenzó diciendo el argentino.

“La expulsión termina perjudicándonos mucho, sobre todo en una acción donde intervenimos nosotros. Esas son las cosas que exigimos: todo lo que venga de afuera, si se equivoca el árbitro o el rival, no podemos hacer nada, pero no podemos pegarnos tiros en los pies”, aseguró sobre la expulsión de Montes.

Además, reconoció que el extremo era uno de los que iba a salir antes de ver la tarjeta roja. “Son esas cosas que tiene el fútbol. Quisimos dejarlo antes de la pelota parada, porque Clemente es muy importante en el juego aéreo defensivo y, bueno, si hubiésemos hecho el cambio, no habríamos perdido un jugador, pero son cosas que pasan en el fútbol”, comentó.

Al ser consultado por el desgaste del plantel ante la doble competencia entre torneo y Copa Libertadores, afirmó que “yo no los vi cansados. Sí hubo otros partidos en los que teníamos mucha menos recuperación y ahí sí me generaba cierta duda, pero a este partido llegamos bien. Lo que sí, no hicimos un buen partido”.

“Tenemos tanta seguidilla que yo no entré a la cancha pensando en que ganamos el partido anterior. Ahora analizaremos y veremos qué nos pasó, porque en general no jugamos bien. Veremos qué fue lo que sucedió, cómo se recuperan los jugadores y formaremos el mejor equipo para un partido tan importante como el del fin de semana”, cerró Garnero, en referencia al Clásico Universitario del próximo sábado.