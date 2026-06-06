“Te tengo miedo (...) no quiero que me pegues”: Fran García-Huidobro lanza dura respuesta a Sebastián Eyzaguirre tras feo roce del pasado
“Cuchillo” encaró a la conductora de Primer Plano y afirmó que solo era “brava” cuando estaba en un set de televisión.
Esta semana, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre aprovechó una entrevista con Primer Plano para encarar con todo a su conductora, Francisca García-Huidobro.
El exnotero de CQC fue buscado para hablar de la salida de Gonzalo Feito de Sin Filtros y, de paso, le dedicó palabras a la “Dama de hierro” de la farándula chilena.
“Es divertida la historia con Francisca, porque es muy brava por televisión, dice muchas cosas, pero cuando te la topas en un restaurante y le dices algo, no dice nada, se queda callada”, fue parte de lo que recordó el productor.
Fiel a su estilo, la expareja de Julio César Rodríguez no se quedó callada y devolvió una dura respuesta desde el estudio tras ver la grabación.
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“Me encaraste en un restaurante, en un lugar público, donde yo conozco al dueño y a su mamá. Por lo tanto, esa es una razón (para no responder)”, comenzó García-Huidobro. Antes de continuar, y con una actitud seria, se quitó la corbata.
“Le quiero hablar en serio. ¿Sabes por qué no te contesté? No te contesté, Sebastián, porque tuve la posibilidad de entrevistar a tu expareja, porque vi las cosas que estaban en los tribunales, porque me das miedo. Por eso no te contesté, porque te tengo miedo como un montón de mujeres“, sostuvo frente al panel del viernes.
“Yo vivo a dos cuadras del supermercado donde agrediste a tu expareja, así que también sé que estar en público no te detiene. Así que esa es la razón, Sebastián. Nunca te voy a responder, porque me das miedo, a mí, a la ‘Dama de hierro’. Me imagino que ese va a ser otro galvano para tu colección, otro triunfo, otro check en su carrera en televisión”, añadió.
“Nunca te voy a contestar, no quiero que me pegues de vuelta”, cerró.
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