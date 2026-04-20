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VIDEOS. La UC deja escapar la cima: una expulsión y la “ley del ex” sellan la remontada de Unión La Calera

Los cruzados tenían la oportunidad de alcanzar a Deportes Limache en la punta del torneo, pero los “cementeros” lo dieron vuelta y comienzan a salir del fondo.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este lunes se cerró la décima fecha de la Liga de Primera, donde Universidad Católica dejó pasar la oportunidad de subirse a la cima del torneo tras caer como local ante Unión La Calera por 2-1.

La polémica se instaló desde temprano en el Claro Arena, cuando en el minuto 42 Fernando Zampedri le dio un manotazo sin balón a Christopher Díaz. Pese a la revisión en el VAR, Nicolás Gamboa decidió sancionar solo con tarjeta amarilla.

Apenas unas jugadas después, la UC abrió la cuenta con gol de Branco Ampuero (44′), quien, tras una serie de rebotes en el área luego de un tiro de esquina, conectó el balón para inflar las redes.

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Los “cementeros” igualaron el marcador recién iniciado el segundo tiempo, cuando, tras una asistencia de gran nivel de Joaquín Soto, Rodrigo Cáseres (52′) punteó el balón para vencer a Vicente Bernedo.

Las cosas se le pusieron cuesta arriba a los de la precordillera en el minuto 68, cuando Clemente Montes fue expulsado luego de simular un penal, lo que le significó la segunda tarjeta amarilla.

La remontada llegó por la vía de la “ley del ex”, ya que fue Sebastián “Sacha” Sáez (82′) el encargado de poner el 2-1, tras empujar el balón luego de un pase de Kevin Méndez.

Con esta derrota, Universidad Católica se mantiene en la cuarta posición de la Liga de Primera con 17 puntos, a tres del líder Deportes Limache. Por su parte, Unión La Calera se ubica en la decimoquinta posición con 10 unidades, las mismas que Cobresal y Audax Italiano.

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