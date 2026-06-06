Una iglesia convertida en escenario de violencia: qué se sabe del ataque armado durante actividad religiosa en Rancagua

Santiago

Durante la noche del viernes, en la Parroquia Divino Maestro, ubicada en el sector Rotonda Alameda de Rancagua se produjo una balacera que aún se encuentra en investigación.

Según los primeros antecedentes, un hombre ingresó al recinto buscando escapar de sus atacantes, quienes irrumpieron en la iglesia y efectuaron múltiples disparos, provocando momentos de pánico entre los asistentes.

El ataque se produjo mientras la comunidad participaba en una actividad en memoria de una persona fallecida recientemente y en el marco de la conmemoración de los 30 años de sacerdocio del vicario de la parroquia. Testigos relataron que muchos fieles debieron lanzarse al suelo para resguardarse, mientras otros buscaban refugio en distintos sectores del templo.

Qué se sabe del momento

La víctima recibió impactos balísticos en sus extremidades inferiores y fue atendida por personal del SAMU antes de ser trasladada al Hospital Regional de Rancagua, donde quedó fuera de riesgo vital. Tras los disparos, los agresores huyeron del lugar.

Carabineros, Labocar y la Policía de Investigaciones realizaron peritajes para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables. Entre las líneas investigativas, se analiza la posible relación con la muerte de una familiar de la víctima, quien habría fallecido semanas atrás tras recibir un disparo en otro incidente ocurrido en la ciudad.