;

Una iglesia convertida en escenario de violencia: qué se sabe del ataque armado durante actividad religiosa en Rancagua

Un sujeto habría intentado escapar de sus atacantes ingresando al recinto.

Verónica Villalobos

Una iglesia convertida en escenario de violencia: qué se sabe del ataque armado durante actividad religiosa en Rancagua

Santiago

Durante la noche del viernes, en la Parroquia Divino Maestro, ubicada en el sector Rotonda Alameda de Rancagua se produjo una balacera que aún se encuentra en investigación.

Según los primeros antecedentes, un hombre ingresó al recinto buscando escapar de sus atacantes, quienes irrumpieron en la iglesia y efectuaron múltiples disparos, provocando momentos de pánico entre los asistentes.

El ataque se produjo mientras la comunidad participaba en una actividad en memoria de una persona fallecida recientemente y en el marco de la conmemoración de los 30 años de sacerdocio del vicario de la parroquia. Testigos relataron que muchos fieles debieron lanzarse al suelo para resguardarse, mientras otros buscaban refugio en distintos sectores del templo.

Qué se sabe del momento

La víctima recibió impactos balísticos en sus extremidades inferiores y fue atendida por personal del SAMU antes de ser trasladada al Hospital Regional de Rancagua, donde quedó fuera de riesgo vital. Tras los disparos, los agresores huyeron del lugar.

Revisa también

ADN

Carabineros, Labocar y la Policía de Investigaciones realizaron peritajes para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables. Entre las líneas investigativas, se analiza la posible relación con la muerte de una familiar de la víctima, quien habría fallecido semanas atrás tras recibir un disparo en otro incidente ocurrido en la ciudad.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad