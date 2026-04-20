;

VIDEO. “Disfruten lo votado”: Marcelo Lagos realiza critica en vivo a “gobiernos que atacan la ciencia” tras sismo en Japón

A raíz del movimiento en Asia, el geógrafo físico y divulgador científico participó en un matinal nacional, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Un fuerte sismo de magnitud 7,6 se registró la mañana de este lunes frente a las costas de Hachinohe, en Japón, según informó Senapred.

Pese a la magnitud del evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile, asegurando que se mantendrá el monitoreo de la situación.

ADN

Getty Images / bymuratdeniz

Mientras en Japón la Agencia Meteorológica activó alertas de tsunami en zonas como Iwate y Hokkaidō, el geógrafo físico y divulgador científico Marcelo Lagos abordó el fenómeno en el matinal de CHV, donde destacó tanto las capacidades tecnológicas del país asiático como las lecciones que deja para otras naciones expuestas a riesgos naturales.

Revisa también

ADN

“Esas son estrategias...”

En ese contexto, Lagos puso el foco en la importancia de la ciencia y la inversión pública para enfrentar este tipo de emergencias y apuntó contra administraciones que reducen el apoyo económico para la investigación.

Esas son estrategias típicas, o sea, Trump ya lo está haciendo hace rato. Trump ya prohibió los globos sondas en los aeropuertos de los Estados Unidos", comenzó diciendo el científico nacional.

“Sigue cortando más presupuesto para ciencia, y, por lo tanto, disfruten lo votado, ¿cierto? La ciencia es vital y hay formas de gobernar que evidentemente atacan la ciencia“, sumó.

ADN

El experto, además aprovechó la instancia para contrarrestar los avanzados sistemas de monitoreo y alerta temprana de Japón, incluyendo sensores en medios de comunicación y despliegue inmediato de información en tiempo real, con las limitaciones que enfrentan otros países cuando existen recortes en financiamiento científico.

Además, explicó que tras el devastador terremoto y tsunami de 2011, Japón adoptó protocolos más estrictos, como emitir alertas preventivas ante sismos sobre magnitud 7, incluso sin certeza de un evento mayor. “Es una invitación a prepararse, a revisar protocolos y mantenerse alerta”, señaló.

Su mensaje, en medio de la cobertura del sismo, instaló un debate más amplio: el rol de la ciencia en la toma de decisiones y las consecuencias de debilitarla frente a escenarios de riesgo.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad