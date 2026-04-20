Un fuerte sismo de magnitud 7,6 se registró la mañana de este lunes frente a las costas de Hachinohe, en Japón, según informó Senapred.

Pese a la magnitud del evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile, asegurando que se mantendrá el monitoreo de la situación.

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Mientras en Japón la Agencia Meteorológica activó alertas de tsunami en zonas como Iwate y Hokkaidō, el geógrafo físico y divulgador científico Marcelo Lagos abordó el fenómeno en el matinal de CHV, donde destacó tanto las capacidades tecnológicas del país asiático como las lecciones que deja para otras naciones expuestas a riesgos naturales.

“Esas son estrategias...”

En ese contexto, Lagos puso el foco en la importancia de la ciencia y la inversión pública para enfrentar este tipo de emergencias y apuntó contra administraciones que reducen el apoyo económico para la investigación.

“Esas son estrategias típicas, o sea, Trump ya lo está haciendo hace rato. Trump ya prohibió los globos sondas en los aeropuertos de los Estados Unidos", comenzó diciendo el científico nacional.

“Sigue cortando más presupuesto para ciencia, y, por lo tanto, disfruten lo votado, ¿cierto? La ciencia es vital y hay formas de gobernar que evidentemente atacan la ciencia“, sumó.

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El experto, además aprovechó la instancia para contrarrestar los avanzados sistemas de monitoreo y alerta temprana de Japón, incluyendo sensores en medios de comunicación y despliegue inmediato de información en tiempo real, con las limitaciones que enfrentan otros países cuando existen recortes en financiamiento científico.

Además, explicó que tras el devastador terremoto y tsunami de 2011, Japón adoptó protocolos más estrictos, como emitir alertas preventivas ante sismos sobre magnitud 7, incluso sin certeza de un evento mayor. “Es una invitación a prepararse, a revisar protocolos y mantenerse alerta”, señaló.

Su mensaje, en medio de la cobertura del sismo, instaló un debate más amplio: el rol de la ciencia en la toma de decisiones y las consecuencias de debilitarla frente a escenarios de riesgo.