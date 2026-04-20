Amenazas contra Fernando Villegas: Hallan artefacto sospechoso y panfletos en su domicilio de Ñuñoa

Un grave episodio de seguridad afectó durante las últimas horas al conocido conductor de televisión y escritor, Fernando Villegas Darrouy.

El incidente se registró a las 23:50 horas en su residencia ubicada en calle Santa Julia, en la comuna de Ñuñoa, donde el comunicador reportó el hallazgo de un artefacto simulado y material amenazante en el acceso principal de su inmueble.

Según los antecedentes policiales, Villegas encontró en la puerta de su domicilio una bolsa de papel que contenía un sistema similar a un mecanismo de relojería, acompañado de una botella con líquido acelerante.

Junto a los objetos, se dispersaron 40 panfletos con consignas directas contra el autor, donde se leía: “VILLEGAS FASCISTA, PERRO DE LOS RICOS, ESTA ES LA PRIMERA”.

Operativo policial y mensajes del “Frente Rebelde”

El hallazgo generó inmediata preocupación debido a la naturaleza de los mensajes. Los papeles encontrados contenían en su reverso una imagen de Ernesto “Che” Guevara junto a la firma de una organización denominada “FRENTE REBELDE”.

Pese al riesgo potencial del objeto, se informó que la propia víctima manipuló el artefacto, trasladándolo hasta un canasto de basura situado a unos 100 metros del cierre perimetral de su propiedad antes del arribo de las autoridades.

Personal de Carabineros se constituyó en el lugar para asegurar el perímetro e iniciar las pericias correspondientes. El artefacto, que preliminarmente ha sido calificado como un elemento simulado para generar temor, está siendo analizado por equipos especializados para determinar su composición exacta y rastrear el origen de los panfletos.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este acto de amedrentamiento. La investigación busca establecer si existen registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones de la calle Santa Julia que permitan identificar a los responsables de dejar el paquete y los mensajes en la vivienda del escritor.