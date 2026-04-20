;

Amenazas contra Fernando Villegas: Hallan artefacto sospechoso y panfletos en su domicilio de Ñuñoa

El comunicador denunció el hallazgo de un objeto tipo relojería y mensajes del “Frente Rebelde” en la puerta de su hogar. Carabineros desplegó un operativo en el sector.

Juan Castillo

Amenazas contra Fernando Villegas: Hallan artefacto sospechoso y panfletos en su domicilio de Ñuñoa

Un grave episodio de seguridad afectó durante las últimas horas al conocido conductor de televisión y escritor, Fernando Villegas Darrouy.

El incidente se registró a las 23:50 horas en su residencia ubicada en calle Santa Julia, en la comuna de Ñuñoa, donde el comunicador reportó el hallazgo de un artefacto simulado y material amenazante en el acceso principal de su inmueble.

Según los antecedentes policiales, Villegas encontró en la puerta de su domicilio una bolsa de papel que contenía un sistema similar a un mecanismo de relojería, acompañado de una botella con líquido acelerante.

Revisa también:

ADN

Junto a los objetos, se dispersaron 40 panfletos con consignas directas contra el autor, donde se leía: “VILLEGAS FASCISTA, PERRO DE LOS RICOS, ESTA ES LA PRIMERA”.

Operativo policial y mensajes del “Frente Rebelde”

El hallazgo generó inmediata preocupación debido a la naturaleza de los mensajes. Los papeles encontrados contenían en su reverso una imagen de Ernesto “Che” Guevara junto a la firma de una organización denominada “FRENTE REBELDE”.

Pese al riesgo potencial del objeto, se informó que la propia víctima manipuló el artefacto, trasladándolo hasta un canasto de basura situado a unos 100 metros del cierre perimetral de su propiedad antes del arribo de las autoridades.

Personal de Carabineros se constituyó en el lugar para asegurar el perímetro e iniciar las pericias correspondientes. El artefacto, que preliminarmente ha sido calificado como un elemento simulado para generar temor, está siendo analizado por equipos especializados para determinar su composición exacta y rastrear el origen de los panfletos.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este acto de amedrentamiento. La investigación busca establecer si existen registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones de la calle Santa Julia que permitan identificar a los responsables de dejar el paquete y los mensajes en la vivienda del escritor.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad