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Soldado israelí destruye estatua de Cristo en el sur de Líbano: Netanyahu condena el acto tras indignación mundial

Un registro captado en video muestra a un uniformado derribando un crucifijo con un hacha en una zona residencial. El Ejército de Israel confirmó la veracidad del registro.

Juan Castillo

Soldado israelí destruye estatua de Cristo en el sur de Líbano: Netanyahu condena el acto tras indignación mundial

La difusión de un polémico registro audiovisual ha generado una ola de indignación internacional y una crisis comunicacional para las Fuerzas de Defensa de Israel.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente el pasado domingo, se observa a un soldado israelí utilizando un hacha para derribar y destruir una estatua de Jesucristo crucificado en una localidad del sur de Líbano.

El incidente ocurre en medio de un contexto de alta tensión, donde las tropas israelíes mantienen operaciones de ocupación y destrucción de infraestructura en territorio libanés.

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Ante la gravedad de los hechos, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el mando militar han tenido que salir al paso para condenar oficialmente la acción, tras confirmar que el registro es auténtico y fue captado durante sus incursiones terrestres.

El impacto en la comunidad cristiana de Debel

La destrucción del símbolo religioso no fue un hecho al azar. Según detalló el sacerdote Fadi Falfel, la imagen de Cristo formaba parte de un pequeño santuario privado ubicado en el jardín de una familia que reside en las afueras de la localidad de Debel.

El ataque al oratorio ha sido interpretado como un acto de profanación innecesario que afecta directamente a la población civil y religiosa de la zona.

Respecto a la gravedad del suceso, el clérigo fue enfático en denunciar la naturaleza del ataque contra la propiedad privada y la fe: “Uno de los soldados israelíes rompió la cruz e hizo esa cosa horrible, esta profanación”.

Pese a que el ejército de Israel ha señalado que este tipo de conductas no representan los valores de la institución, el video se suma a una serie de denuncias sobre la demolición de infraestructuras críticas como casas y escuelas en el sur del Líbano.

Por ahora, se espera que las autoridades militares informen sobre posibles sanciones administrativas o penales contra el uniformado involucrado en el video.

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