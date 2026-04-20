SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras temblor 7,6 percibido en Japón

A primera hora de este lunes 20 de abril, Senapred informó de un fuerte temblor registrado en Japón.

Según el organismo, el sismo tuvo una magnitud de 7,6, mientras que su epicentro se ubicó a 170 km al sureste de Hachinohe, en pleno océano.

Pese a esto, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Basado en los datos preliminares del sismo y la evaluación de la amenaza efectuada, no existe amenaza de tsunami para las costas de Chile. El SNAM mantendrá el monitoreo del evento”, señalaron.

En tanto, la Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta de tsunami para la prefectura de Iwate y partes de Hokkaidō.