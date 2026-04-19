“Resulta improcedente”: Corporación Unión Española responde a acusaciones de “boicot” por parte de Jorge Segovia / Cristofer Devia/ Uno noticias

La visita de Jorge Segovia a Chile no pasó desapercibida, más aún al momento de expresarse en torno al presente de Unión Española.

De hecho, fue particularmente crítico en torno a la Corporación Unión Española por el litigio que mantienen ante la frustrada venta del estadio Santa Laura.

“Fue un comportamiento miserable. Desde el minuto uno han intentado boicotear nuestra gestión, haciendo un daño sin ningún motivo”, expresó Segovia en diálogo con The Clinic, lo que trajo la respuesta por parte de la orgánica.

“La corporación no tuvo participación alguna en dichos hechos ni formaba parte de la administración vigente al momento en que se adoptaron tales resoluciones administrativas, por lo que resulta improcedente atribuirle responsabilidad”, explicaron a través de un comunicado para desestimar las críticas, aludiendo a que los problemas con los permisos de edificación fueron una decisión de la autoridad vigente.

“Hemos colaborado de manera permanente y de buena fe con las autoridades y organismos pertinentes en la obtención de los permisos requeridos para la renovación de las torres de iluminación”, recalcaron en la Corporación Unión Española, apuntando a no entrar en mayores conflictos con Jorge Segovia.

“Nuestro compromiso prioritario es con el proyecto institucional, el rendimiento competitivo y el respeto a la historia y comunidad que representa Unión Española”, cerraron, junto con adjuntar algunas pruebas en torno a su falta de influencia respecto a los líos para la venta del Santa Laura.