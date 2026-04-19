“Hoy comienza mi última etapa como futbolista; tuve alegrías, penas y tristeza, pero de todo aprendí”

Paulo Garcés está viviendo su última temporada en el fútbol chileno. Tras su salida de Unión San Felipe a fines del 2025, el arquero de 41 años sorprendió al fichar por Buenos Aires de Parral, elenco que compite en la Tercera División B, equivalente a la quinta categoría del país.

Este domingo, su equipo tendrá su debut en el torneo frente a Deportes Valdivia y, en la previa, el campeón de América con La Roja en 2015 compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales antes de iniciar oficialmente su último año como futbolista.

“Hoy comienza la última etapa de mi carrera como futbolista. 23 años jugando profesionalmente con muchos altos y bajos en esta hermosa profesión. Siempre agradecer a Dios por todo lo enseñado en esta hermosa carrera que ya está llegando a su fin, en mi tierra, donde yo nací y crecí jugando a la pelota", comienza el texto publicado por Garcés.

El golero, con pasos por Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo, también rememoró su infancia: “Corriendo en la Alameda cuando era solo tierra, jugando en canchas de tierra y cemento con arcos que eran nuestras mochilas. Llegando del colegio me cambiaba y partía directo al estadio que hoy jugaré (Nelson Valenzuela Rojas)“.

“Muchos recuerdos en cada momento que viví durante mis 13 años acá en Parral. En esta carrera, como en la vida, tuve alegrías, penas, tristeza, triunfos, derrotas, pero de todo aprendí. Gracias Dios y a mi amada familia por estar siempre. Gracias a Buenos Aires de Parral por ser parte de mi historia futbolística y estar en mi último periodo como deportista", concluyó.