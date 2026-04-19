El creador de contenido para adultos Ty Roderick se recupera tras sufrir un violento ataque con arma blanca que lo dejó hospitalizado y con lesiones de gravedad, en un caso que ha generado impacto entre sus seguidores.

De acuerdo con información difundida por su entorno, el estadounidense fue apuñalado por la espalda en múltiples ocasiones, lo que le provocó, entre otras complicaciones, un pulmón colapsado.

Actualmente permanece bajo atención médica tras una intervención de urgencia y enfrenta un proceso de recuperación que se anticipa largo.

El propio Roderick compartió en redes sociales imágenes de sus heridas, mostrando vendajes en el rostro y parte del cuerpo. En una de sus publicaciones, detalló que recibió puñaladas en la cara y que mantiene un tubo en el pulmón para poder respirar con normalidad, desmintiendo así dudas que surgieron en internet sobre la veracidad del ataque.

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En un mensaje más reciente, el influencer aseguró que continúa en proceso de sanación, pero agradeció seguir con vida. “Estoy aquí, y eso lo significa todo”, expresó, junto con valorar el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

Paralelamente, se inició una campaña para reunir fondos que permitan cubrir los gastos médicos derivados de la hospitalización y los tratamientos posteriores. Hasta ahora, la recaudación ha avanzado de forma gradual, impulsada principalmente por aportes de su comunidad digital.

Por el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias del ataque ni la identidad de posibles responsables. Mientras tanto, Roderick ha optado por concentrarse en su recuperación y en el proceso quirúrgico que deberá enfrentar en los próximos días.