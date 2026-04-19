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Ante aclaración del Gobierno por subsidio eléctrico: los detalles de la nueva convocatoria para optar al beneficio

El Ministerio de Energía desmintió el fin del subsidio eléctrico y confirmó una nueva postulación para 2026. Revisa fechas y requisitos.

Juan Castillo

Ante aclaración del Gobierno por subsidio eléctrico: los detalles de la nueva convocatoria para optar al beneficio

Ante aclaración del Gobierno por subsidio eléctrico: los detalles de la nueva convocatoria para optar al beneficio / Agencia Uno

El Gobierno salió a aclarar la continuidad del subsidio eléctrico en Chile, luego de versiones que apuntaban a un eventual término del beneficio.

A través del Ministerio de Energía, la autoridad confirmó que el aporte se mantiene vigente y seguirá operando conforme a la ley y los recursos disponibles.

La información cobra relevancia en medio del ajuste tarifario del sistema eléctrico, donde miles de hogares han visto incrementos en sus cuentas de luz. En ese contexto, el Ejecutivo reafirmó que el subsidio continuará como una herramienta clave de apoyo para los sectores más vulnerables del país.

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Quinta convocatoria ya tiene fechas y condiciones

Desde el Ministerio fueron enfáticos en despejar dudas, señalando que el subsidio eléctrico se mantiene vigente y continuará operando en los términos establecidos por la ley, descartando cualquier eliminación del beneficio.

Además, se confirmó la quinta convocatoria correspondiente al segundo semestre de 2026. El proceso de postulación y actualización de datos se realizará entre el 26 de mayo y el 5 de junio, mientras que los resultados estarán disponibles antes de la segunda semana de agosto.

Posteriormente, el descuento en las boletas comenzará a aplicarse desde septiembre, distribuyéndose en seis cuotas en la cuenta de electricidad.

La autoridad también detalló que quienes ya reciben el subsidio y mantengan sus condiciones tendrán acceso automático y preferente, mientras que nuevos postulantes podrán acceder según la disponibilidad presupuestaria.

El beneficio está focalizado en los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

En paralelo, el Ministerio explicó el contexto del alza en tarifas, indicando que estas decisiones generaron un desacople entre el costo real de la energía y el precio pagado por los usuarios, acumulando una deuda significativa en el sistema, lo que ha obligado a un proceso gradual de normalización.

Actualmente, el Gobierno trabaja junto a expertos y parlamentarios para abordar el pago de la deuda del sistema eléctrico, buscando evitar nuevas alzas en las cuentas de luz y garantizar la sostenibilidad del subsidio en el tiempo.

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