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Declaran Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de Santiago por lluvias, viento y riesgo de derrumbes

SENAPRED activó monitoreo reforzado ante precipitaciones y posibles remociones en masa en la capital.

Juan Castillo

Declaran Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de Santiago por lluvias, viento y riesgo de derrumbes

Declaran Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de Santiago por lluvias, viento y riesgo de derrumbes / PhotoMet

Durante esta jornada, SENAPRED declaró Alerta Temprana Preventiva para diez comunas de la Región Metropolitana ante un evento meteorológico que contempla precipitaciones, viento y posibles remociones en masa.

La medida afecta a zonas como San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones que podrían alcanzar entre 5 y 15 mm en sectores de precordillera y cordillera, además de viento con rachas de hasta 50 km/h en zonas altas.

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Estas condiciones se extenderán durante los días 19 y 20 de abril, con una isoterma 0°C en descenso, lo que podría influir en el comportamiento de las lluvias en sectores de altura.

Riesgo de derrumbes y monitoreo reforzado en la zona

Además, SERNAGEOMIN advirtió que existe una probabilidad moderada de remociones en masa, como aluviones y deslizamientos de tierra, especialmente en sectores precordilleranos y cordilleranos, mientras que el riesgo es bajo en el valle y la cordillera de la costa.

Desde SENAPRED explicaron que la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, lo que implica un monitoreo constante de las condiciones de riesgo y la activación de los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Asimismo, detallaron que la medida busca “coordinar y activar al sistema con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, considerando las condiciones climáticas proyectadas para los próximos días.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada y evitar zonas de riesgo, especialmente en áreas propensas a deslizamientos o acumulación de agua, durante la vigencia de esta alerta.

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