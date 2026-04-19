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“Hace unos días toqué fondo y grité auxilio porque no podía solo; hoy estoy de pie de nuevo, dando la pelea”

El exarquero de Coquimbo Unido, Matías Cano, reapareció con un mensaje de tranquilidad tras confesar hace algunos días que pensó en quitarse la vida. “Pedir ayuda no te hace débil, te salva la vida”, afirmó.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Hace algunas semanas, Matías Cano, exarquero de Coquimbo Unido, Cobreloa y San Luis de Quillota, causó preocupación en el mundo del fútbol tras publicar un mensaje en redes sociales en el que confesó que pensó en quitarse la vida.

“Todo el que me sigue en las redes sabe que no es mi estilo dar demasiados detalles de mi vida personal. Pero hoy es distinto, quiero comentarles que por primera vez en la vida tuve pensamientos suicidas, con ganas de ponerle fin a todo”, escribió el golero de 39 años el pasado 1 de abril.

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A varios días de su impactante testimonio, el arquero de 39 años, que hoy milita en el Bella Italia de la Tercera División de Uruguay, reapareció en las últimas horas y entregó un positivo mensaje para tranquilizar a sus seguidores.

“Hace unos días la cabeza me jugó el partido más difícil de mi vida. Toqué fondo y les compartí un momento muy oscuro por donde, por primera vez, necesité gritar auxilio porque ya no podía solo”, dijo Cano nuevamente a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy paso por acá para mirarlos a todos de frente y decirles: gracias. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo al otro lado, que me mandó un mensaje, que me tiró un cable. Hoy estoy de pie de nuevo, con la guardia bien en alto. Quería dejarles este mensaje para tranquilizarlos a todos: estoy bien, estoy entero y sigo dando la pelea”, agregó.

Posteriormente, el guardameta recalcó la relevancia de la salud mental e invitó a quienes atraviesan situaciones similares a hablar del tema. “De la salud mental se tiene que hablar. Pedir ayuda no te hace débil, te salva la vida. No se queden callados”, señaló.

Finalmente, Cano le dedicó un especial mensaje a los hinchas de Coquimbo. “Un párrafo aparte para toda la gente y los hinchas de Coquimbo: su aguante incondicional me volvió a demostrar que el cariño trasciende cualquier cancha. No me soltaron la mano. Los llevo siempre conmigo. ¡Hay guerrero para rato!”, sentenció.

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