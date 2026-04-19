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VIDEOS. Sin chilenos en cancha, Boca Juniors se lleva el Superclásico del fútbol argentino en el Monumental

Paulo Díaz y Williams Alarcón fueron testigos desde la banca del triunfo xeneize.

Carlos Madariaga

Sin chilenos en cancha, Boca Juniors se lleva el Superclásico del fútbol argentino en el Monumental

Sin chilenos en cancha, Boca Juniors se lleva el Superclásico del fútbol argentino en el Monumental / JUAN MABROMATA

Por la fecha 15 del Torneo de Apertura en Argentina, Boca Juniors dio el golpe al vencer en condición de visitante a River Plate en una nueva edición del Superclásico trasandino.

Tras la estruendosa recepción en el Monumental de Núñez, el cuadro de la banda sangre comenzó con la suerte torcida luego que uno de sus delanteros, Sebastián Driussi, tuviera que salir reemplazado por lesión a los 15 minutos de juego.

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Boca Juniors se las arregló para generarse chances con las arremetidas de Miguel Merentiel, mientras que en los locales, Maxi Salas, quien entró por Driussi, tuvo opciones.

Eso sí, cuando todo parecía irse igualado al descanso, el VAR determinó una mano de Lautaro Rivero, la cual terminó en penal que Leandro Paredes cambió por gol.

Boca Juniors pudo darle el golpe de gracia a su clásico rival en el arranque del segundo tiempo, pero Santiago Beltrán se barrió a tiempo para el disparo de Santiago Ascacíbar.

Leandro Paredes terminó saliendo lesionado del compromiso, donde los “millonarios” fueron poco a poco arrinconando a su rival, pero sin claridad en ofensiva.

Ni Paulo Díaz en el local ni Williams Alarcón en el visitante tuvieron chance de entrar a un partido donde River Plate reclamó un penal en los descuentos que fue desestimado por Darío Herrera, permitiéndole a Boca Juniors sellar el 1-0 con que ganaron su segundo Superclásico seguido.

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