La luchadora chilena Stephanie Vaquer protagonizó uno de los momentos más emotivos de WrestleMania 42, tras caer en su combate por el título mundial femenino ante Liv Morgan.

Luego de una lucha que generó altas expectativas, “La Primera” terminó derrotada en un enfrentamiento que rápidamente encendió el debate entre los fanáticos.

Las cámaras captaron a la chilena visiblemente afectada, al borde de las lágrimas tras el combate, en una imagen que se viralizó en redes sociales.

La escena reflejó el impacto de la derrota en uno de los escenarios más importantes de la lucha libre mundial, marcando un momento de alta carga emocional para la representante nacional.

Críticas por la duración del combate

Más allá del resultado, el foco de las críticas estuvo en el escaso tiempo que ambas luchadoras tuvieron en el ring. Seguidores de la WWE cuestionaron la decisión creativa, calificando el combate como insuficiente para el nivel de talento de ambas competidoras.

En redes sociales, los fanáticos no ocultaron su molestia, con comentarios como “fue una falta de respeto el poco tiempo que les dieron” y “no puedes poner a Vaquer en WrestleMania para algo tan corto”, reflejando el descontento generalizado.

La expectativa era alta, especialmente considerando el momento que vive la chilena en la industria.

A pesar de la derrota, Vaquer mostró destellos de su calidad durante el combate, consolidándose como una de las figuras emergentes más importantes del circuito internacional. Sin embargo, la intervención de otras luchadoras y el rápido desenlace terminaron inclinando la balanza a favor de Morgan.