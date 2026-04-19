Vidal vuelve a cargar contra los árbitros y repasa a Palestino: “Es difícil enfrentar a un equipo que no propone nada” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Arturo Vidal no escondió su desazón luego de la derrota de Colo Colo ante Palestino por la décima fecha de la Liga de Primera.

“Estaban muy cerrados, en el segundo tiempo no salieron jugando. Deben haber tirado 50 pelotazos todo el partido”, criticó el “Rey Arturo”, ahondando en lo defensivo de la propuesta árabe.

“Es difícil enfrentar a un equipo que no propone nada. Cambiamos de esquema pero cuando hay un equipo tan atrás, es difícil encontrar espacio. No salieron. Ellos nos hacen el gol de rebote y después no encontramos ocasiones. Perdimos un partido increíble”, comentó, junto con reconocer la falta de finiquito que han tenido.

“Está costando finalizar la jugada, buscamos por todos lados, pero no concretamos (...) Nos está faltando acertar las ocasiones, aunque sean pocas”, señaló un Vidal que se mostró desconcertado por haber jugado hasta el minuto 62.

“No entendí el cambio, me sentía bien, pero el entrenador quiso buscar otra cosa. Tengo mucha pena, el estadio estaba hermoso para salir con una victoria”, recalcó, junto con criticar al arbitraje nacional tras recibir su quinta amarilla, cuestión que lo dejará suspendido para la visita de Colo Colo a la Universidad de Concepción.

“Tengo rabia. Es increíble que sacan amarillas por cualquier falta chica, más por mi trayectoria. En cualquier liga del mundo respetan a los jugadores grandes, pero acá sacan amarilla por cualquier cosa. No es que sea muy agresivo. Voy fuerte, pero no para que me saquen amarilla a cada rato”, concluyó el volante del “Cacique”.