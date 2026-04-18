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VIDEO. Sorpresa en WrestleMania 42: Paige regresa a la WWE y desata la euforia

La ex campeona Paige hizo un inesperado regreso en WrestleMania, sorprendiendo a los fanáticos y marcando uno de los momentos más comentados del evento.

Juan Castillo

Sorpresa en WrestleMania 42: Paige regresa a la WWE y desata la euforia

La primera gran sorpresa de WrestleMania 42 ya dio de qué hablar. La luchadora británica Paige hizo su esperado regreso a la WWE, generando una inmediata reacción del público y marcando uno de los momentos más impactantes de la jornada inicial del evento.

El retorno de Paige no había sido anticipado oficialmente, lo que aumentó el impacto entre los fanáticos.

Su aparición se produjo previo a la lucha fatal de 4 esquinas por el campeonato femenino en parejas, desatando ovaciones y posicionándose rápidamente como tendencia en redes sociales, donde seguidores destacaron el valor simbólico de su vuelta tras años fuera del ring.

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Finalmente, Paige, junto a Brie Bella, se coronaron como las nuevas monarcas de la divisón en pareja femenina.

Un regreso que remece la división femenina

La reaparición de Paige no solo tiene un componente emocional, sino también deportivo. Su retorno podría reconfigurar el escenario dentro de la división femenina, considerando su trayectoria como ex campeona y su influencia en la evolución de la lucha libre femenina en la WWE.

El regreso de Paige ocurre en un contexto donde la WWE ha apostado por potenciar figuras femeninas y generar momentos sorpresivos en sus eventos más importantes, una fórmula que nuevamente dio resultado en WrestleMania.

Con esta aparición, la jornada suma un nuevo hito y deja altas expectativas para lo que resta del evento, donde aún se esperan más combates estelares y posibles sorpresas.

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