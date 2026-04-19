Tragedia en set de “Sin senos sí hay paraíso”: ataque deja tres fallecidos en Bogotá

Una jornada de grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso terminó en tragedia este 18 de abril en Bogotá, luego de que un violento ataque dejara un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas dos integrantes del equipo de producción.

El hecho ocurrió en el sector del Parque Nacional Oriental, donde el equipo realizaba escenas en plena vía pública.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un hombre irrumpió en el set portando un arma cortopunzante y agredió sin previo aviso a uno de los trabajadores.

La situación escaló rápidamente cuando otros miembros del equipo intentaron intervenir, resultando también atacados. Producto de las heridas, dos trabajadores, identificados como Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, murieron, al igual que el agresor.

Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual.



Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, colegas y… — MinCultura Colombia (@mincultura) April 19, 2026

El impacto en el equipo y el gremio audiovisual ha sido inmediato. Actores y miembros de la producción expresaron su dolor a través de redes sociales, mientras que la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales solicitó la suspensión inmediata del rodaje.

La organización advirtió que este hecho no puede tratarse como un caso aislado, sino como una señal de posibles falencias en materia de seguridad dentro de la industria.

En paralelo, el sindicato exigió una investigación exhaustiva que permita esclarecer responsabilidades, junto con la implementación de protocolos más estrictos para proteger a los trabajadores.

Hasta ahora, la producción no ha confirmado oficialmente la detención de las grabaciones, mientras la tragedia reabre el debate sobre las condiciones en que se desarrollan este tipo de proyectos.