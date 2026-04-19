;

Tragedia en set de “Sin senos sí hay paraíso”: ataque deja tres fallecidos en Bogotá

El Ministerio de las Culturas colombiano expresó su pesar por el ataque ocurrido y manifestó su solidaridad con las familias y la comunidad audiovisual.

Nelson Quiroz

TELEMUNDO

TELEMUNDO

Una jornada de grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso terminó en tragedia este 18 de abril en Bogotá, luego de que un violento ataque dejara un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas dos integrantes del equipo de producción.

El hecho ocurrió en el sector del Parque Nacional Oriental, donde el equipo realizaba escenas en plena vía pública.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un hombre irrumpió en el set portando un arma cortopunzante y agredió sin previo aviso a uno de los trabajadores.

Revisa también

La situación escaló rápidamente cuando otros miembros del equipo intentaron intervenir, resultando también atacados. Producto de las heridas, dos trabajadores, identificados como Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, murieron, al igual que el agresor.

El impacto en el equipo y el gremio audiovisual ha sido inmediato. Actores y miembros de la producción expresaron su dolor a través de redes sociales, mientras que la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales solicitó la suspensión inmediata del rodaje.

La organización advirtió que este hecho no puede tratarse como un caso aislado, sino como una señal de posibles falencias en materia de seguridad dentro de la industria.

En paralelo, el sindicato exigió una investigación exhaustiva que permita esclarecer responsabilidades, junto con la implementación de protocolos más estrictos para proteger a los trabajadores.

Hasta ahora, la producción no ha confirmado oficialmente la detención de las grabaciones, mientras la tragedia reabre el debate sobre las condiciones en que se desarrollan este tipo de proyectos.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad