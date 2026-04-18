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“Que alguien explique esta mierd...”: fanáticos explotan contra WWE por lucha de Stephanie Vaquer en WrestleMania 42

La breve pelea de Stephanie Vaquer desató críticas en redes sociales, donde seguidores acusaron “falta de respeto” por el tiempo en el ring.

Juan Castillo

Getty Images

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La participación de Stephanie Vaquer en WrestleMania 42 terminó generando una ola de críticas por parte de los fanáticos, luego de que su combate ante Liv Morgan tuviera una duración considerablemente menor a lo esperado.

La situación provocó molestia inmediata en redes sociales, donde seguidores cuestionaron la decisión de la WWE en uno de los eventos más importantes del año.

El descontento se centró principalmente en el escaso tiempo que tuvo la luchadora chilena en el ring, pese a la relevancia del combate dentro de la cartelera.

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Para muchos, la presentación no estuvo a la altura de las expectativas, considerando el momento que vive Vaquer en la empresa y el interés que genera a nivel internacional.

Críticas apuntan a “falta de respeto” en el manejo del combate

Las reacciones no tardaron en viralizarse. En redes sociales, los fanáticos manifestaron su frustración con duros comentarios hacia la organización. Entre ellos, destacó la frase “que alguien explique esta mierda”, reflejando el nivel de molestia por lo ocurrido durante la lucha.

Además, varios usuarios calificaron la situación como una “falta de respeto” hacia la luchadora, argumentando que el tiempo asignado no permitió desarrollar el combate ni mostrar plenamente el talento de ambas competidoras.

Las críticas también apuntaron a una tendencia en la distribución de minutos dentro de la cartelera, donde algunas luchas reciben mayor protagonismo en desmedro de otras.

El episodio reabre el debate sobre el espacio que la WWE entrega a la división femenina en eventos de alto impacto como WrestleMania

Pese a la controversia, la chilena logró destacar en su breve aparición, manteniendo el respaldo de sus seguidores y consolidando su presencia en la escena internacional. No obstante, el foco ahora está en cómo la empresa responderá a estas críticas y en las futuras oportunidades que tendrá la luchadora para reivindicarse en el ring.

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